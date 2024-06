Esta es la profecía de 'Aegon Targaryen I' que desató la guerra en 'House Of The Dragon'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras una larga espera, finalmente en House Of The Dragon ya se hizo la división de la casa 'Targaryen' entre los 'verdes' y los 'negros', desatando la guerra que causó la extinción de los dragones y por poco acaba con todo el linaje de esta familia, y aquí te presentamos cuál es la profecía del primer conquistador de 'Westeros', 'Aegon Targaryen I', que desencadenó estos terribles hechos.

El comienzo de la serie basada en el libro de Danza de Dragones, es como 'Viserys Targaryen' es elegido por los grandes señores de 'Poniente' sobre la legítima heredera, 'Rhaenys Targaryen', dado a que en su tradición solo los hombres podían sentarse en el trono de Hierro y gobernar los siete reinos, hecho que el ya mencionado Rey electo cambió cuando se vio sin un descendiente varón, el destierro de su hermano, 'Daemon Targaryen', por sus actitudes.

Pensando que jamás volvería a casarse y tener más hijos, tras enviudar y perder al que hubiera sido su único varón, decidió disolver la regla de las mujeres en el trono, y nombrar a su hija, 'Rahenyra Targaryen' la legítima heredera, haciendo que todas las casas le juraran lealtad y la aceptaran como su futura reina, sin embargo, pocos años después, con la inesperada boda de 'Viserys' y el nacimiento de 'Aegon II', se comenzó a tejer el perfecto escenario de una guerra para no tener que cumplir con la promesa antes hecho, y que estalló por la profecía de su ancestro.

'Aegon I' con sus hermanas. Internet

Como se sabe, 'Aegon I' era conocido como 'El Conquistador', pues tras haber tenido que salir de 'Valirya' por una enfermedad que destruyó por completo su reino, y llegar a 'Westeros', este montado en su dragón junto a sus dos hermanas y esposas, que también contaban con sus propios dragones, fue derrocando a los grandes señores para unificar a los siete reinos de la región y convertirse en el Rey de todos ellos, pero en los libros había algo que también lo destacó más allá de sus hazañas de guerra.

Este distintivo fue que anunció que él había visto que su reino se sumiría en el más frío y terrible invierno que traía en su neblina la muerte, haciendo referencia a los 'Caminantes Blancos', pero que uno de sus descendientes era el hijo prometido, el que salvaría a todos de la muerte y alejaría el cruel invierno, el cual según lo narrado en Game Of Thrones, este era 'John Snow', descendiente de 'Lyanna Stark' y 'Rhaegar Targaryen', legítimo heredero al trono por sangre, pero como nadie sabía de su existencia, se creyó que era 'Daenerys Targaryen', tía de 'John', ambos descendientes directos de 'Rahenyra'.

Dicha profecía no significaba mucho para nadie, pero para 'Viserys' era diferente y se la inculcó a su primogénita, la cual tampoco la entendió, hasta que su padre, moribundo, le dijo que él creía que no se había equivocado en elegirla como heredera legítima, pues había visto que de sus descendientes iba a nacer el "hijo prometido", sin embargo, esto no lo escuchó nadie más que ella, y cuando 'Viserys' falleció, a su lado estaba 'Alicent Hightower', su entonces esposa, la cual escuchó cuando susurraba el nombre de 'Aegon'.

En este susurro, hacía referencia al 'Conquistador', no a su hijo, pues pensando que estaba con su hija mayor, ella entendería que le estaba dando su bendición para subir al trono y que se cumpliera dicha profecía, pero al no entender esto, 'Alicent' se apresuró a mover a 'Kingslanding' para coronar su primogénito en vez de hablarlo con 'Rahenyra', siendo este acto de traición lo que desencadenó la guerra que fue llamada la 'Danza de Dragones'.

Rahenyra y Aegon II en House of the Dragon. Internet

