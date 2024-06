Hermano de Ángela Aguilar da dura noticia sobre su relación con Christian Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reciente nuevo cantante de rap, Emiliano Aguilar, acaba de ser entrevistado y le cuestionaron sobre su famosa hermana, la intérprete del regional mexicano, Ángela Aguilar, y su tan polémica relación amorosa con el cantante de origen sonorense, Christian Nodal, dando una dura noticia con respecto a la cercanía que mantiene con ellos y los problemas que ha enfrentado por estar ligado a ellos.

No es un secreto para nadie que Emiliano, el primogénito de Pepe Aguilar, de una relación pasada a la de su actual esposa, no es cercano a la familia por parte de su padre, aunque sí los conoce y ha convivido con ellos, nunca ha tenido una estrecha relación. Sin embargo, esto no lo libró de que durante un encuentro con los medios le cuestionaron sobre su opinión ante el polémico confirmado romance entre los jóvenes cantantes del regional mexicano.

Ante este hecho, declaró que él por desgracia no es cercano a la joven y le desea lo mejor con el intérprete de Adiós Amor, pero se deslinda por completo de ellos, afirmando que él no tiene nada que ver y ya no quiere más ataques en sus redes sociales: "Le deseo lo mejor. No voy a negar que hay personas que me mandan mensajes a mí a Instagram (atacando) cuando yo la neta no tengo nada que ver con esto. Yo estoy la verdad muy enfocado en lo mío nomás. Pero sí, le deseo lo mejor. Le deseo que esté bien".

Pepe con tres de sus hijos. Internet

De igual forma aclaró que él nunca le ha dirigido la palabra al creador de temas como Cuzzualidades, que sí lo ha conocido frente a frente, pero que solamente es por las ocasiones en que le abría los conciertos a su padre cuando recién comenzó con su carrera artística, por lo que no tenía nada que decir sobre él: "La primera vez que conocí a Nodal fue hace mucho cuando empezaba a abrir los shows para mi papá, pero desde ese entonces yo no he hablado con él".

Finalmente, señaló que se quiere enfocar en su música y hacerse de su propio nombre, lejos del legado de los Aguilar, pues desea crear un vínculo con el público por lo que es él, que no esperen un estilo como el de su padre, ya que él tiene el suyo propio, pues además de rap, tiene "el barrio" en sus venas: "Lo que quiero enseñar con esta música que estoy haciendo es que yo la verdad vengo de otro mundo. Quiero identificarme con el barrio, o sea, con la gente que sí batalla mucho, que no tiene muchos recursos porque son mis amigos, son la gente con la que yo me he juntado".

Fuente: Tribuna del Yaqui