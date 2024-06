Hija de Bill Gates confirma su relación amorosa con nieto de Paul McCartney

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra. - Phoebe Gates, la hija menor del cofundador de Microsoft, Bill Gates, confirmó que está saliendo con Arthur Donald, el nieto de Paul McCartney, tras meses de especulación. La joven de 21 años se refirió públicamente a Donald como su "novio" en un artículo para Nylon, donde documentó su graduación de la Universidad de Stanford.

Mi novio, Arthur, me lleva después de la ceremonia", escribió Phoebe junto a una tierna foto de Donald cargándola en su espalda. También compartió otra imagen, señalando que su pareja "limpia muy bien".

Para quien no lo sepa, los rumores sobre el romance comenzaron en octubre de 2023, cuando Phoebe publicó una foto en Instagram junto a Donald durante un viaje a París. Más tarde, ese mismo mes, asistieron juntos al estreno de Feud: Capote vs. the Swans. Aunque en una entrevista para Bustle en marzo, Phoebe evitó hablar sobre su relación, ahora confirmó el noviazgo.

Phoebe, la menor de los tres hijos de Bill y Melinda Gates, se graduó en tres años con una licenciatura en biología humana, motivada por el hecho de que su madre, Melinda, daría el discurso de graduación. "Sabía que tenía que hacerlo realidad si podía porque quería ver a mi madre pronunciar el discurso de graduación de este año como graduada", explicó Phoebe. "¡No puedo pensar en un final mejor!" .

Ahora bien, Arthur Donald, de 25 años, es el hijo mayor de Mary McCartney, hija del legendario Beatle Paul McCartney, y su exesposo, el productor de televisión Alistair Donald. Arthur se graduó de la Universidad de Yale en 2021, donde se especializó en historia. Antes de su relación con Phoebe, Arthur había sido relacionado con Ava Phillippe, la hija de Reese Witherspoon y Ryan Phillippe, en 2018.

La confirmación del romance entre Phoebe y Arthur ha capturado la atención de muchos, uniendo a dos de las familias más conocidas y admiradas del mundo. Ahora, sus seguidores están a la espera de que familiares de ambos lados digan algo al respecto sobre su noviazgo, el cual por fin decidieron revelar a todo el mundo ¿Cuáles serán los nuevos detalles?

Fuente: Tribuna