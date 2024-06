"Hija de put...": Laura Bozzo se lanza contra exintegrante de 'Hoy' tras llegar a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy polémica presentadora de origen peruano, Laura Bozzo, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que recientemente se acaba de lanzarse en contra de la reconocida exintegrante del programa Hoy y actriz de melodramas, Ferka, después de que confirmara su llegada a Venga la Alegría, asegurando que cuando la buscaban era una "hija de pu..." y también arrasó contra Litzy.

A una semana que Bozzo decidiera abandonar el reality de cocina, MasterChef Celebrity, brindó una entrevista para TV Notas, en las cuales hablaron de sus enemistades dentro de este, especialmente de Litzy y especialmente María Fernanda Quiroz, destacado que aunque estaba feliz de reconectar con sus raíces, celebra más el no tener que seguir con la actriz: "Este show me hizo conectarme con mis raíces y, sobre todo, con mi madre. Esto, aunque estuve en un ambiente lleno de negatividades, trampas y muchas personas que intentaron hacerme daño".

Ante este hecho, la presentadora de Laura En América, asegura que no le dio miedo nada y que no es que no sepa perder en una competencia, pero cree que era necesario aclarar la verdad y asegurar que todo fue a causa de las actitudes de Ferka que ya no podía soportar más: "Decidí abandonar, no porque ‘no supiera perder’, como dijo Ferka. Yo escojo mis batallas y esta no la elegí. Los ‘Hielitos’ ya traían su propio objetivo y, la verdad, váyanse a la ching4d4. ¡No soporto la falsedad. Por eso me fui!"

Laura no soporta a Ferka. Internet

De la misma manera quiso dejar en claro que todo lo que se ha visto de la ex de Christian Estrada no la atemoriza, pues sabe perfectamente que ella no es dejada, pero que ya no podía seguir soportando las mentiras y las severas tensiones que le generaba todo esta pelea: "¿Creen que voy a ser envidiosa? ¡Jamás! Soy una persona que, si me tratan mal, soy una hija de pu... A mí no me busquen, porque soy una perra

Por último, en contra de la exnovia de Jorge Losa, aseguró que le es completamente indiferente y que si antes la apoyó en sus escándalos, ahora solo el interesa que cada quién tome su camino y no se vuelvan a encontrar: "Ella no aporta nada a mi vida y siempre la defendí de sus problemas. No me interesa todo lo que dijo en el último capítulo sobre mi salida. Yo voy más allá de un reality. Tengo mejores cosas de qué preocuparme Lo único que quiero es que Ferka siga su camino y yo el mío". Por otro lado, de Litzy declaró qué:

¡Litzy me decepcionó! Le tenía un cariño enorme y ya no siento nada por ella. Quiero compartirles algo. Ese día de grabación ella se fue en su carro e invitó a todo el equipo de los ‘Hielitos’ a que se fueran con ella. Sin embargo, al Rey grupero, a Harold y a mí nos mandaron en otra camioneta. Ahí me di cuenta de que es una doble cara. Por eso, cuando Litzy se quiso despedir de mí con un abrazo, le dije: ‘Aléjate de mí y no me toques. Yo no soy hipócrita", expresó Bozzo.

Finalmente, la reconocida exparticipante de La Casa de los Famosos, en la versión de Telemundo, le envió a ambas celebridades un contundente mensaje, afirmando que no desea saber nada de los 'Hielitos', y que hasta los dejó de seguir en las redes sociales por ser tan falsos: "A Ferka y a Litzy nunca las vi como amigas. Yo no tengo amigas. Esta experiencia me hizo entender que la gente es capaz de hacer cualquier cosa por un premio. ¡Hasta de matar! El dinero se acaba. Yo prefiero el cariño de la gente".

Laura queda decepcionada de Litzy. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui