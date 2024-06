Irina Baeva responde a criticas de Niurka y le manda un contundente recadito desde 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de origen ruso, Irina Baeva, ha decidido no callar más ante la serie de dimes y diretes por su manera de bailar, por lo cual respondió a las duras criticas que le dio la tan polémica y querida vedette de origen cubano, Niurka Marcos, sobre su desempeño en la obra de teatro, Aventurera, por lo que usó el micrófono de Venga la Alegría para mandarle un contundente recadito.

Después de que se estrenara la puesta en escena producida por Juan Osorio, el pasado jueves 20 de junio, Baeva no ha parado de recibir una serie de criticas y burlas por su presencia en el escenario, asegurando que no baila, siendo Niurka una de las que más severamente la juzgó, expresando que: "Irina Baeva se hizo un gran daño al exponerse en un escenario donde ella no tiene ni idea, donde no es suficiente la belleza", agregando que a su opinión le falta talento y experiencia.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue cuando le aseguró que no sabía bailar y que debían de correr al coreógrafo por no ser más exigente, señalando que ella le diría: "'A ver niña, estira los brazos, así, no mires para el piso, acá arriba', ¿dónde pin... están los bailarines para que la la pongan, la suban, la bajen?". Ahora, a casi una semana de todos estos comentarios en su contra, la prometida de Gabriel Soto decidió ponerle fin y responder.

Ante las cámaras del matutino de TV Azteca, señaló que ella nunca va a estar a favor de los haters y considera que a esas personas hay que encontrarle en donde canalizar esa energía, señalando que ella prefiere no hablar de los comentarios que se les hace, y menos si solo son de odio y se habla con insultos: "Nunca opino, nunca voy a decir, nunca voy a estar a favor de los comentarios que simplemente alguien vio, o que simplemente no ha visto la obra y que es un comentario con insultos o humillaciones".

De igual forma, la actriz de Vino El Amor quiso dejar en claro que ella como artista siempre está abierta a recibir criticas o comentarios, pero que vayan a sumar, que la hagan mejor, que sean constructivas, afirmando que no pasa nada malo si van, ven la obra y le dicen que no les gusta algo por este detalle y ya ella lo mejora: "Agradezco cada comentario, ya sea positivo o negativo, siempre y cuando sea una critica constructiva, siempre y cuando es con el conocimiento de causa".

Finalmente, la rusa le mandó a decir a la exparticipante de La Casa de los Famosos que cuando desee ir a verla es más que bienvenida, señalando que ella estaría encantada de que todos vayan a ver la obra y que después de eso se hagan una idea propia, no por lo que escuchan y no por comparaciones de obras pasadas: "Claro, yo invito a quién quiera venir, y la verdad dense la oportunidad de ver este proyecto con la mente abierta y no comparándola".

Fuente: Tribuna del Yaqui