Kimberly de 'Las Perdidas' pone en su lugar a Niurka tras criticas: "No le tengo miedo"

Ciudad de México.- La famosa y reconocida influencer, Kimberly Irene, mayormente conocida por ser parte del trío de 'Las Perdidas', acaba de brindar una entrevista a varios medios de comunicación para hablar sobre su debut en el teatro, por lo que no tuvo reparo al momento de poner en su lugar a la polémica actriz y vedette de origen cubano, Niurka Marcos, al ser cuestionada sobre las severas criticas que podría darle, asegurando que "no le tengo miedo" y le conviene que hable de ella.

A vísperas del gran estreno de la obra de teatro Perfume de Gardenias, Kimberly se presentó a la rueda de prensa en que se hizo oficial los integrantes del elenco, y brindó una entrevista a varios medios de comunicación sobre el que será su debut sobre el escenario. Primeramente declaró que su personaje se llama 'Yolanda' y que va a ser la mejor amiga de la protagonista, por lo que tiene un papel importante, aunque ella no bailará ni cantará.

Ante este hecho, la ahora actriz declaró que ella va a darlo todo en el escenario, que va a dar lo mejor de su persona para entretener al público, que no siente miedo alguno, sino que tiene solo un poco de nervios, pero está contenta y orgullosa de este logro en su vida, afirmando que ella está lista. Al comparar su situación con la de su amiga, Wendy Guevara, y que rechazó novela en Televisa al no sentirse lista por no tener estudios en actuación, Kimberly aseguró que ese fue el caso de la influencer, que en el suyo es diferente y sabe que a todos les encantará su papel y su actuación, pues hará mucho escándalo.

Con respecto a que la denominada 'Mamániu' está siendo muy feroz con sus criticas con las actrices en las obras de teatro, tomando de ejemplo el caso de Irina Baeva con Aventurera, Kimberly dejó en claro que a ella no le preocupa, pues no le tiene miedo y si quiere hablar que hablé, que le conviene que le dé ese foco: "No porque, miedo a nadie, ni al mismísimo diablo, y si Niurka habla, pues que hable, ya saben que si no hay critica no hay hate, y sin hate no hay fama".

Finalmente, sobre su participación en dicha puesta en escena, aseguró que ella confía en que va a hacer un gran trabajo, que se ha esmerado y preparado bien, y cree que cuando es una obra, vas a poner más de tu esencia que otra cosa, sin embargo, declaró que ella no descartaba en tomar un curso o unas clases de actuación en el futuro para prepararse más y poder seguir mejorando, ya que ella quería seguir creciendo en el mundo del espectáculo.

Fuente: Tribuna del Yaqui