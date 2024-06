¿Olvidó a Julián Figueroa? Imelda Tuñón se sincera en 'VLA' tras besar a misterioso hombre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La joven y reconocida actriz, Imelda Tuñón, recientemente brindó una entrevista para Venga la Alegría, en la cual se sinceró ante el público sobre su actual situación sentimental tras más de un año de haber enviudado, esto después de que se le captara al besarse con misterioso hombre, que ya fue identificado como Francisco Fernández, en un evento público, generando una gran conmoción, ¿acaso ya olvidó al difunto actor, Julián Figueroa?

Tras esta situación que dejó a más de uno sorprendido por la situación, la madre del único nieto de la querida actriz y cantante, Maribel Guardia, enfrentó los cuestionamientos del reportero del programa matutino de TV Azteca, y aseguró que, a poco más de un año del deceso de Julián, continúa soltera: "No, no tengo novio, es un muchacho al que estoy conociendo, pero no tengo novio todavía, no hay nada formal todavía... y ya".

Sobre las fotografías que se difundieron de ella y el empresario besándose, la también cantante comentó que sí era ella, que no se escondía, pero recalcó que no están formando una pareja, que apenas están comenzando a entablar las bases para saber si podría haber o no una relación sentimental formal: "Sí, pero no, nada qué ver, yo apenas estoy conociendo a este chavo, me cae muy bien, es una persona muy seria y... es todo, no hay más, o sea es... no hay más".

Finalmente, y sin brindar más detalles sobre su vida sentimental, Tuñón confesó que se encuentra más que satisfecha y agradecida con el trabajo que ha realizado Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, en torno a la sucesión testamentaria de Julián Figueroa: "Es muy desgastante, la verdad es que yo no podría, yo no tengo cabeza para esos temas, y sí le agradezco mucho que tome las riendas en esos asuntos, porque yo no sé".

La historia de amor entre el hijo de Joan Sebastian e Imelda nació cuando ambos tenían 18 y 16 años, respectivamente. Comenzaron su noviazgo en 2013, se casaron en el 2017 y en el 2018 se convirtieron en padres del pequeño José Julián. Tras la inesperada muerte de su pareja, la joven regiomontana quedó viuda con solo 26 años de edad, bajo el cuidado y protección de su suegra, Maribel Guardia, quien recientemente declaró que está consciente de que la madre de su nieto es muy joven y tiene que rehacer su vida al lado de otro hombre, aunque no es algo que le "encante".

Fuente: Tribuna del Yaqui