¿Revela infidelidad? Conductor de 'Hoy' es captado con misteriosa mujer tras separación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido conductor del programa Hoy y actor de melodramas, Raúl Araiza, recientemente regresó al centro del escándalo, debido a que este fue captado con misteriosa mujer, a tan solo pocas semanas que él mismo confirmó su separación sentimental que despierta rumores de una presunta infidelidad. El denominado 'Negrito', aclaró todo sobre este nuevo romance.

En los últimos cuatro años de haber hecho oficial su divorcio de la madre de sus dos hijas, Fernanda Rodríguez, la vida amorosa de Araiza ha dado mucho de que hablar, pues se ha visto involucrado en tres relaciones sentimentales que han terminado de la nada, tras lo que a las pocas semanas es captado con una nueva mujer, y ahora no fue la excepción, pues a un mes y medio de haber anunciado su separación de Katalina García, de la que se decía muy enamorado y dolido por su ruptura, ya ha presentado a su nueva conquista.

Esto pues la revista TV Notas captó al colega de Galilea Montijo mientras que llegaba acompañado de esta guapa mujer, que fue identificada como Melba y que se dedica a las ventas, al cierre del show Los Marihuanólogos, protagonizado por Arath de la Torre. Al verse atrapado, el conductor decidió brindar una breve entrevista, en el que afirmó que ya se encuentra listo para volver a abrir su corazón y comenzar una relación sentimental formal, señalando que: "Estoy tratando de convencerla de que me diga que sí".

Raúl y Melba en el teatro. TV Notas

Tras esto, el conductor de Miembros Al Aire reveló que ya tienen dos meses y medio cortejándola, mientras que ella se niega a darle el sí a un noviazgo: "Hace dos meses y medio que salimos y ha sido muy padre. Me ha costado trabajo, pero desde el día que la vi me gustó mucho. Nos presentó Palmira, una amiga de Paul Stanley". Este tiempo podría sugerir que cuando se fijó en Melba aún estaría en su relación con Katalina, pues cuando a inicios de mayo dijo que terminaron señaló que solo tenían unas cuantas semanas, por lo que los tiempos se empalman, sin embargo, este no aclaró nada al respecto.

Por otro lado, el galán de melodramas como La Desalmada, señaló que su hija mayor, Roberta Araiza, ya convive con la mujer y que se "llevan padrísimo, increíble. Estoy muy feliz. Es un momento muy estable mío". Mientras que Melba, cerró la entrevista al señalar que está feliz y disfruta que Araiza sigue tratando de conquistarla, pero que aún no lo consigue, pues para ella es importante que la corteje un poco más.

"Le debe echar ganas. A mí me encanta, pero que le cueste un poquito más. Es un hombre maduro, inteligente, trabajador, emocionalmente súper trabajado. Me encanta. Me trata como reina. Y es guapísimo", expresó Melba.

Raúl con Melba. TV Notas

Fuente: Tribuna del Yaqui