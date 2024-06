Super enamorado, Christian Nodal reaccionó así a post de Ángela Aguilar

Ciudad de México. - Los cantantes Ángela Aguilar y Christian Nodal continúan en la etapa dulce de su noviazgo, desafiando las críticas que surgieron tras el anuncio de su relación a unas cuantas semanas de la ruptura de Nodal con Cazzu. A pesar de la controversia, en estos días, la pareja ha demostrado públicamente lo enamorados que están, compartiendo momentos juntos y apoyándose mutuamente en sus carreras.

Recientemente, Ángela compartió una fotografía en sus redes sociales para promocionar su sencillo Gotitas saladas. Nodal, sin ocultar su amor, rápidamente le dio "me gusta" a la publicación, evidenciando su apoyo y cariño. Sin embargo, hay que mencionar que Ángela tuvo que desactivar los comentarios en su cuenta de Instagram debido a los ataques que ha recibido por su relación.

La pareja ha dejado claro su enamoramiento con la difusión de imágenes de su reciente viaje a Francia. En una de las fotografías compartidas por la cantante, se les puede ver posando frente a un espejo, ambos vestidos con conjuntos de cuero negro. Aunque sus rostros no son visibles, sus tatuajes y cortes de cabello los delataron.

Para subrayar aún más su unión, Ángela acompañó la imagen con la canción Kbron y medio de Nodal, lanzada el pasado 14 de junio, lo que refleja su apoyo mutuo y conexión a través de la música.

Hay que recordar que Christian Nodal ha dejado claro que no se arrepiente de haber anunciado su relación con Ángela Aguilar. En una entrevista reciente con la revista GQ México, el cantante expresó sus sentimientos y reflexionó sobre sus decisiones:

La verdad es que estoy muy feliz. Me siento satisfecho con el camino recorrido hasta ahora, pero soy consciente de que aún tengo mucho por aprender y mejorar (...) También he entendido que todo lo que viene del corazón es válido. A veces dejamos pasar algunas cosas por miedo, pero al final todo vale la pena. Hoy, soy consciente de mis aciertos y errores. A lo largo de mi vida he sido muchas cosas, pero siempre he sido yo. Eso me llena de orgullo".