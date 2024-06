Tras incurable enfermedad, Celine Dion se convulsiona al grabar 'I Am' y da triste noticia

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de que la reconocida cantante, Celine Dion, hiciera público que desde hace varios años fue diagnosticada con una incurable enfermedad, que además es progresiva, esta mientras que grababan su documental titulado I Am: Celine Dion, desgraciadamente sufrió una intensa convulsión que duró alrededor de un minuto, tras lo cual ella misma dio una triste noticia de su situación actual de salud.

Dion a lo largo de su carrera ha tenido que sortear varios obstáculos, a los cuales jamás se ha rendido, sin embargo, actualmente ha comenzado una lucha más dura que cualquiera, pues después de que cancelara su gira mundial, Courage World Tour, señaló que es por el padecimiento del Síndrome de Persona Rígida. Dicha enfermedad tiene muchas complicaciones, pero la más difícil son los espasmos involuntarios que sufre su cuerpo, los cuales le genera un dolor insoportable y que le hacen casi imposible moverse después.

Esta situación fue claramente explicada el pasado martes 25 de junio, pues la creadora del tema e icónico himno al amor, My Heart Will Go On, estrenó su documental a través de la plataforma de Prime Video, y en este dejó ver cuando de la nada al hablar, su cuerpo comenzó a convulsionarse, que son estos espasmos que hace que su cuerpo tiemble sin que ella pueda controlarlo y además sufra un dolor que aunque pudiera moverse se lo haría prácticamente imposible.

Celine tras su convulsión. Internet

La crisis que mostró solo un poco de lo que sufre ella y todas las personas que padecen de este síndrome, duró alrededor de 10 minutos, según la productora del documental, Irene Taylor, y se detuvo después de que los elementos capacitados para controlar estos momentos, la colocaron en una posición más adecuada y cómoda para la cantante y le administraron un aerosol nasal. Al final pudo sentarse y hablar para las cámaras.

Lamentablemente, lo que tuvo que decir fue desgarrador, pues señala que cuando suceden estos episodios, además del dolor le generan mucha vergüenza con las personas que la rodean, pues es un momento muy vulnerable, es como exponerte sin nada de ropa ante los demás, donde pueden ver partes emocionales que no se desea a veces: "Cada vez que sucede algo como esto, te hace sentir muy avergonzada y no sé cómo expresarlo, es sólo... ya sabes, como si no tuvieras control de ti misma".

Fuente: Tribuna del Yaqui