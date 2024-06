Aurea Zapata llega a 'Hoy' con pruebas contra Patricio Cabezut; exhibe VIDEO de violencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este jueves 27 de junio la actriz Aurea Zapata acudió al foro del programa Hoy para hablar por primera vez de la batalla legal que enfrenta con su exmarido, Patricio Cabezut, quien ya fue vinculado a proceso por el delito de abuso. La intérprete de programas como La Rosa de Guadalupe explicó que había preferido evitar hablar del caso ante las cámaras para cuidar a sus hijas, sin embargo, creyó que ya era tiempo de defenderse con pruebas.

La también conductora denunció a Cabezut por violencia intrafamiliar desde el 2021, tiempo en el que decidieron terminar su matrimonio. Luego de que el exconductor de Hoy fuera vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual en contra de sus descendientes, Zapata decidió aparecer en el matutino de Televisa con la finalidad de "poner un hasta aquí y decir basta de violencia".

Además, compartió un video en el que se escucha una de las aparentes agresiones verbales de Patricio. "Hoy aquí, en exclusiva, les traigo un video en donde este señor es generador de violencia, mis hijas y yo lo vivimos no una vez, muchísimas veces, lo vivíamos cada día que nos despertábamos, y hasta dormir. Les presentó el video donde el señor Patricio Cabezut es un generador de violencia", explicó Aurea.

Aurea Zapata presentó pruebas contra Patricio Cabezut

En el clip se puede escuchar que supuestamente Patricio amenaza a una de sus hijas con darle "cinturonazos" mientras la regaña, luego le gritar a Aurea indicándole que se metiera a su cuarto para que lo dejara solo con las niñas, para posteriormente amedrentarlas con que se iría de la casa. "Pensé mucho en traerlo, en sacarlo al aire, me decían que quizás este video puede perder fuerza en una de mis denuncias de violencia contra el papá, pero ¡ya basta!, ya basta de que le crean al señor porque tiene tantos años en el medio y habla bonito".

Aurea afirma que con Cabezut tanto ella como sus hijas vivieron violencia física y emocional durante años: "El señor es un generador de violencia, me pegaba, les pegaba a las niñas, ¿para qué las quiere?, yo les pregunto a ustedes ¿cómo un padre que trataba así a sus hijas sale llorando en las calles haciendo marchas para tener a sus hijas a su lado cuando realmente no las quiere?", relató la actriz mexicana.

Clic aquí para ver el video : Advertencia imágenes sensibles

La artista mencionó que el video data del 2020, momento en que ella estaba contagiada de Covid-19 y su exesposo tenía que hacerse cargo de las niñas, pero no lo hacía: "Él se encargaba de cuidar a mis hijas, de darles de comer, de estar pendiente de ellas, y como ven, no lo hacía, omitía los cuidados, les gritaba, les pegaba, y yo tuve que, en esta ocasión, salir a rescatarlas, a salvarlas, me dio en el brazo, como se oye que nos está pegando con el cinto".

Asimismo, Zapata también aclaró el motivo por el que no había denunciado a Pato por el presumible abuso sexual contra sus hijas y al borde del llanto relató: "Yo tampoco lo sabía, sí como madre te hubieras enterado desde antes, hubieras corrido a la delegación como lo hice con violencia familiar. Mis hijas al verse presionadas, la mayor me dice 'yo no voy contigo a ningún lado, yo te tengo que contar lo que mi papá nos hacía y lo que por años nos pidió no te dijéramos', porque las tenía amenazadas”, aseveró.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy