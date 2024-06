Belinda se emociona al recibir respuesta de su cantante favorita, Céline Dion

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La cantante Belinda ha decidido dejar atrás la polémica que envuelve a su exnovio, Christian Nodal, y su nuevo romance con Ángela Aguilar. En lugar de ello, mostró emocionada el documental Soy Céline Dion, el cual narra la lucha de la icónica cantante canadiense contra el síndrome de la persona rígida (SPR), enfermedad que le fue diagnosticada en 2022.

Por medio de sus historias de Instagram, Belinda compartió con sus seguidores que estaba viendo el documental en compañía de su padre, Ignacio Peregrín. En el video se puede ver a ambos disfrutando de la interpretación de Céline Dion de The Power of Love. Además Belinda escribió junto a las imágenes: "Mi cantante favorita en el mundo @celinedion te amamos!!".

Para sorpresa de la cantante española, Céline Dion respondió compartiendo la historia de Belinda en su propia cuenta de Instagram, acompañada de un emoji de corazón y otro de manos en señal de agradecimiento. Este gesto desencadenó una ola de emoción en Beli, quien no tardó en expresar su gratitud y admiración por Dion.

Ay no, me muero @celinedion gracias por existir, has sido mi mayor inspiración!! Gracias a ti soy cantante!! Te amo, por siempre la mejor cantante del mundo!!", escribió la famosa también mexicana, demostrando la profunda influencia que la artista canadiense ha tenido en su carrera.

Poco después de recibir el reconocimiento de su ídolo, Belinda compartió un video en el que aparece junto a su padre. En el clip, emocionada, le dice: “¡Céline Dion vio nuestra historia! Céline, we love you! ¡Canta algo de Céline!”. Aunque don Nacho, un poco confundido, comenzó a hablar en francés y afirmó: “Yo no canto tan bonito, es una belleza de mujer”. Belinda, con su característico encanto, confesó no entender lo que su padre había dicho, pero aseguró con una sonrisa que debió ser “algo bonito”.

Para cerrar con broche de oro su día emocionante, Belinda compartió un video publicado por sus fans donde se le ve, en su adolescencia, interpretando My Heart Will Go On, tema principal de la película Titanic, originalmente cantado por Céline Dion.

Cabe recordar que Belinda y Dion se conocieron en persona en 2016 gracias al mago Criss Angel, quien en ese entonces mantenía una relación sentimental con la cantante española.

En medio de la agitación y las polémicas de la vida pública, Belinda encontró un momento de pura alegría y reconocimiento de una de sus mayores influencias musicales. Este intercambio en redes sociales no solo muestra la admiración que siente por Dion, sino también cómo la música es capaz de unir a artistas de distintas generaciones y orígenes.

Fuente: Tribuna / Agencia México