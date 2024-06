Christian Estrada rompe en llanto por su hijo en programa y Ferka le responde

Ciudad de México. - El modelo y exparticipante de varios reality shows, Christian Estrada, se unió a la nueva temporada del programa de TV Azteca, La Isla Desafío Grecia Turquía. Estrada se unió al equipo de "Los Rebeldes" y rápidamente generó controversia al recordar emotivamente a su hijo, procreado con su expareja Ferka.

En la más reciente transmisión del programa, Estrada se dejó ver a moco tendido al hablar de su hijo. Entre lágrimas, el modelo expresó lo importante que es su hijo para él, además reveló que su participación en el reality show está motivada por su deseo de demostrarle a su hijo de lo que es capaz.

Si yo estoy aquí es por mi hijo. Me quito el pan de la boca para dárselo a mi hijo", declaró Estrada, visiblemente conmovido. Además, añadió que su objetivo en el show no es hacer amigos, sino demostrar su valía a su hijo. "Yo ni vine a hacer amigos, yo haciendo esto me siento un ganador, le estoy demostrando a mi hijo", sentenció antes de romper en llanto frente a las cámaras.