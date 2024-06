"Corrupto engendro": Exactor de Televisa hunde a Samuel García y le exige cuentas claras

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido exactor de Televisa y también modelo mexicano, José Luis Reséndez, de nueva cuenta se encuentra dando mucho de que hablar, debido a que a través de sus redes sociales no dudó en hundir al actual Gobernador de Nuevo León, Samuel García, al cual tachó ser un "corrupto engendro", por lo cual pidió alzar la voz y le exigió las cuentas claras sobre lo que estaba haciendo con su estado.

Desde hace varios meses, el actor de novelas como La Madrastra, no ha parado de atacar a García pues considera que es deplorable su manera de dirigir su estado, y hace un par de horas volvió a lanzarse en su contra y contra los ciudadanos que lo apoyan y los que no se alzan en su contra: "¡Este INCOMPETENTE, NECIO Y CORRUPTO ENGENDRO! @samuel_garcias trae patas para arriba al estado y nosotros los ciudadanos seremos los que sufriremos las consecuencias de sus actos mal habidos, como dice la frase: 'Justos por Pecadores'”.

De igual forma, a través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, declaró que era el momento de abrir los ojos ante su corrupción, que afirma los está dejando sin nada en su estado, como el agua, señalándolo de ser solo un títere al que manejan y que hacen lo que quieren con él: "Su maldita corrupción lo trae a él y a todo su séquito AMPARADOS y con la cola entre las patas, a los pies y órdenes del SEÑOR del Palacio Nacional, un vil títere, que ya comenzó con sus órdenes enviando agua a Tamaulipas, mientas en #NuevoLeón NO HAY SERVICIO DE AGUA".

Samuel García. Internet

Pero eso no fue todo, pues también se quejó de que tomara esa situación como una excusa para no tener que hacer su verdadero trabajo, como entregar el presupuesto, no presentarse al congreso y al juicio político, esperando que lo hagan mejor, pues parce que solamente se están tomando todo completamente a juego: "Parece una Obra Teatral del Absurdo donde nadie hace absolutamente NADA".

Finalmente, el actor de El Señor de los Cielos, declaró que siente que la gente de Nuevo León no quiere hacer nada porque podría creer que es lo que merecen, que esa realidad en la que viven es la que verdaderamente deberían vivir en vez de hacer algo para cambiar las cosas de verdad: "Esa es la Realidad del Nuevo #NuevoLeón donde se acostumbra a pensar que se tiene lo que se merece, para no reclamar, para no protestar, y exigirle a estos CORRUPTOS EMPLEADOS SERVIDORES PÚBLICOS, ¡CUENTAS CLARAS!".

Fuente: Tribuna del Yaqui