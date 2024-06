FUERTES IMÁGENES: Céline Dion da desgarrador vistazo al SPR que sufre diariamente

Comparta este artículo

Las Vegas, Estados Unidos.- Céline Dion es una de las cantantes más exitosas de la historia reciente, esto gracias a su potente voz, lo que le ha permitido lanzar éxitos como My Heart Will Go On, The Power of Love, I’m Alive y All By Myself; sin embargo, ni siquiera su gran talento la pudo rescatar de padecer una de las enfermedades más duras y raras que se han registrado; se trata del síndrome de la persona rígida (SPR).

De acuerdo con algunos informes, el mencionado padecimiento se caracteriza por causar rigidez muscular que no hace más que empeorar con el tiempo. Reportes indican que esta condición suele aparecer en las personas que padecen enfermedades como diabetes tipo 1 o algunos trastornos autoinmunes como es el caso de ciertos tipos de cáncer. Desde el año 2022 se sabía que la artista padecía esta enfermedad; sin embargo, no había abierto ninguna ventana para ver lo que la famosa sufría en su día a día.

Céline Dion estrena documental sobre su SPR

Créditos: Internet

Dicha situación cambió recientemente, cuando la plataforma de Prime Video lanzó el documental Soy Céline Dion (o por su pronunciación en inglés I Am: Céline Dion), el cual fue dirigido por Irene Taylor y donde se muestra un desgarrador retrato sobre lo doloroso que puede resultar padecer una enfermedad tan dura como es el SPR y la manera en la que ha causado un severo daño en la vida de la famosa, quien incluso ahora tiene problemas para cantar.

Una de las imágenes más difíciles de ver para el público, fue un clip que, precisamente fue compartido por la periodista de Televisa, Paola Rojas, donde se aprecia un episodio de convulsiones que Céline tuvo que pasar durante una grabación. En el video se aprecia cómo el cuerpo de la famosa comienza a ponerse rígido debido a una sobreestimulación, lo cual fue explicado por el terapeuta de medicina deportiva Terrill Lobo.

Las siguientes imágenes pueden dañar la sensibilidad de la audiencia, se recomienda discreción

Céline explica para el público que vivir con SPR resulta una experiencia difícil, puesto se siente como “no tener el control de ti misma”, lo cual como se mencionó anteriormente resulta especialmente difícil cuando se toma en cuenta que la cantante ya ni siquiera puede cantar como solía hacerlo antes; incluso en una toma se le puede ver intentando interpretar el tema I Wanna Know What Love Is de Ferigner, pero no logra hacerlo porque comienza a desafinar.

Fuentes: Tribuna