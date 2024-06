Lo perdió todo: Tras retirarse y acabar irreconocible, actor traiciona a Televisa con 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor y conductor, quien estuvo 14 años retirado de la pantalla de Televisa y que hace poco confesó que perdió todo su dinero en apuestas, nuevamente sorprendió a sus miles de fans ya que anunció que le hará la competencia al programa Hoy uniéndose al elenco de Venga la Alegría. Se trata del querido Fabián Chávez, querido actor recordado por su participación en novelas infantiles.

El intérprete comenzó su carrera en la televisora de San Ángel desde la década de los 2000's cuando fue invitado a protagonizar el melodrama Cómplices al rescate en el 2002 junto a Belinda y posteriormente Daniela Luján (quien reemplazó a la estrella pop). Debido al éxito que obtuvo este proyecto, los jóvenes emprendieron una gira musical formando su propio grupo, que causó furor en diversos rincones de México.

Tras interpretar al entrañable personaje de 'Joaquín Olmos', Fabián se alejó de la actuación y regresó a Televisa hasta el año 2008 para protagonizar la serie Central de Abastos. No obstante, luego de este proyecto volvió a renunciar a su carrera y esto le trajo problemas con el alcohol: "Me clavé con el alcohol… o sea, no que fuera un alcohólico, pero era mi escape". Además, confesó que lo perdió todo durante apuestas en Las Vegas.

Me fui a apostar todo mi dinero de las novelas a Las Vegas y no gané, en aquel entonces sí apostaba, ya no lo volvería a hacer".

Antes y después de Fabián Chávez

Fue en 2022 cuando Fabián regresó a los foros luciendo irreconocible ya que subió de pesos y se hizo varios tatuajes. Hace 2 años Chávez retornó al Canal de Las Estrellas haciendo una participación especial en el melodrama Mi Secreto y este 2024 de igual forma prepara una actuación especial en Papás por conveniencia. Sin embargo, aún no se estrena este proyecto y el actor ya traicionó a Televisa pues la mañana de ayer miércoles 26 de junio dio la noticia de que se uniría a las filas de TV Azteca por primera vez.

Fabián, quien ya tiene 35 años, fue invitado por la producción de Venga la Alegría a concursar en la próxima temporada del reality La Academia de VLA, que se estrena el próximo viernes 28 de junio. En un video compartido por este programa se puede ver la reacción que tuvo Chávez al enterarse de la invitación: "Yo nunca he estado en un concurso, yo en las mañanas estoy dormido, pero venga, 'Venga la Alegría', yo voy a ser el campeón", afirmó.

