Nicolás Buenfil destapa que siente "nervios" de conocer a su abuelo, Ernesto Zedillo

Ciudad de México.- Hace aproximadamente 20 años, Erika Buenfil sorprendió a la farándula al revelar que estaba esperando un bebé y, al más puro estilo de Edith González y otras artistas, la famosa se negó a revelar quién era el hombre con quien concibió a su hijo. Resulta ser que le actriz de Marisol y Amarte es mi pecado optó por guardar el secreto y solo lo reveló varios años después. En ese tiempo, se mencionaron muchos famosos, pero la realidad es que el padre de Nicolás terminó siendo Ernesto Zedillo Jr.

Si bien, Erika siempre dejó en claro que fue ella quien se encargó de sacar adelante a su hijo, la realidad es que también ha resaltado el hecho de que no se negaría a que su hijo conviva con el hijo del expresidente de México. Como muestra de ello, en semanas recientes Nicolás compartió unas fotografías en las que aparece junto a sus medias hermanas y con el propio Ernesto Zedillo Jr. Como era de esperarse, la prensa se cuestionó si fue la propia Buenfil quien se contactó con el hijo del expresidente.

Nicolás Buenfil confirma que quiere ver a su abuelo, Ernesto Zedillo

Créditos: Internet

Dicha duda se despejó con la rueda de prensa de Fugitivas, la próxima telenovela en la que va a participar Erika Buenfil, donde la famosa mencionó que ella no buscó al padre de su hijo, sino que fue éste mismo quien se contactó motivado por el apoyo de sus hijas. Mientras tanto, el propio Nicolás estaba respondiendo a las dudas de los medios, donde fue cuestionado sobre si querría conocer a su abuelo, el expresidente de México, Ernesto Zedillo.

Ante esto el joven respondió que se sentía nervioso con la idea de pensar en conocer a su abuelo, sobretodo porque se trata de un exlíder del ejecutivo, aunque esto no significa que no desee tener un encuentro con el político: “¡Ay sí!, quién sabe cuándo pase esto, probablemente pronto, no sé. Pero sí, eso sí me da muchos nervios la verdad… no sé, es expresidente de aquí (México)”, señaló el joven influencer.

Nicolás declaró que la idea de que su abuelo haya sido un expresidente de México, lo hacía sentirse impresionado, además de ello, le han dicho que tiene un gran parecido físico al mandatario, lo que no hace más que incrementar su nerviosismo: “Creo que eso impone muchísimo (que fue mandatario) y a parte dicen que soy idéntico, entonces no sé, creo que va a ser una experiencia para mí”, declaró el joven, notablemente emocionado.

Fuentes: Tribuna