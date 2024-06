Reportan divorcio de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo; la actriz se confiesa en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez conforman una de las parejas más polémicas del espectáculo mexicano y es que desde que comenzaron su historia de amor en 2005, han enfrentado todo tipo de escándalos y varias veces rumores sobre un posible divorcio. Recientemente la prensa volvió a divulgar información de que los artistas estaban enfrentando una nueva crisis matrimonial que podría derivar en una separación.

A escasos días de que la cantante y el actor mexicano cumplan 12 años de matrimonio tras casarse en julio de 2012, ahora la integrante de Sentidos Opuestos enfrentó las especulaciones a través de una entrevista ante las cámaras de programas como Venga la Alegría. Alessandra negó de inmediato la separación, destacando que más que enojo, le produce risa este tipo de rumores sobre su vida sentimental.

Es muy chistoso, digo, ya estamos acostumbrados porque a lo largo de los 18 años que llevamos juntos, siempre en algún momento surge el rumor", expresó sonriendo Rosaldo.

Según los rumores, su relación con Eugenio se acabó porque habían tenido pleitos muy a menudo y esto habría acabado por afectar la dinámica de pareja. No obstante, la exactriz de Televisa recalcó que cuando ella y el actor de La Familia P.Luche han tenido problemas, la prensa no se entera: "Pero es muy chistoso, como tienen el tino de separarnos cuando estamos mejor que nunca. Y cuando hay crisis de verdad… nadie se entera, ni cuenta se dan".

Alessandra Rosaldo desmiente divorcio

Cambiando de tema, la intérprete de Amor de papel externó todo su apoyo a la actriz rusa Irina Baeva, quien ha sido duramente señalada por su actuación en el debut de la obra Aventurera, e incluso reveló que, en su momento, pudo ser protagonista de esta obra. Según el relato de Ale, la fallecida Carmen Salinas la invitó a protagonizar el musical: "Hace siglos, estamos hablando de la prehistoria. Sí, en algún momento doña Carmelita Salinas me invitó, no me acuerdo ni el año".

Sobre los motivos por los que no estuvo en el proyecto, Rosaldo mencionó: "Recuerdo que en ese momento no sé si estaba yo haciendo novela o no sé si estaba todavía con Sentidos. No me acuerdo, pero en ese momento no, no se dio". Finalmente, Alessandra externó su deseo porque la prometida de Gabriel Soto cuente con todo el apoyo para desempeñar su trabajo de la mejor manera posible y pidió que paren las críticas en su contra.

La verdad es un personaje que a mí me hubiera dado en su momento mucho, mucho nervio hacer. Entonces le deseo toda la suerte del mundo a Irina, no es un personaje fácil, no es una obra fácil, y que le vaya increíble, que ustedes le apoyen mucho”, concluyó.

Fuente: Tribuna