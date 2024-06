Ricardo Pérez desenmascara a Susana Zabaleta; detrás de su rigidez "es un amor"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Qué bello es el amor cuando es correspondido y sano! Este idilio lo están viviendo Ricardo Pérez y Susana Zabaleta y lo presumen en cada entrevista o historia en Instagram. Si bien en un inicio dieron a conocer su romance con mucho sigilo, ahora no dudan en gritarle a los cuatro vientos lo mucho que se quieren.

Más allá de ser pareja, compaginan como amigos y compañeros, lo que los convierte en el dúo perfecto. Y es que ellos encontraron en el otro a alguien con cuya química encajan a la perfección. Para Pérez, conductor del programa La Cotorrisa, la relación marcha viento en popa porque ambos ponen de su parte para pasarla "a toda madre".

La pareja ha logrado congeniar muy bien

Durante una transmisión del podcast, el comediante mexicano le permitió al público ver a través de una ventana íntima hacia su noviazgo. Según compartió, la famosa se lleva muy bien con sus amigos y en conjunto encontraron el punto clave para equilibrar sus agendas de trabajo para que no interfiera en asuntos del corazón, lo que ha sido esencial para que continúen juntos y felices.

Los dos estamos en un punto de nuestra vida que matcha perfecto, la pasamos muy bien, se lleva muy bien con mis amigos, ya nos agarramos la medida de balancear chamaba-relación, la verdad a toda madre".

Pérez se mostró muy enamorado de su compañera sentimental, de quien compartió una lista amplia de virtudes. Desde sus ojos, la conductora es una mujer talentosa, inteligente, culta y muy chistosa, además de buena persona. Para muchos, la impresión de Zabaleta puede llegar a ser rígida e incluso un poco arisca, pero el famoso develó que "cuando baja la guardia es un amor de persona".

Algo que llama la atención de esta inusual pareja es la marcada diferencia de edad, pero para Pérez parece no representar ningún problema. En varias ocasiones el tema ha sido abordado por la cantante de 59 años, quien aclaró que los años no los limitaron a llevarse bien o a que surgiera el enamoramiento. Por su parte, el comediante de 29 años mencionó que este detalle no tiene importancia para él, puesto que la soprano "es un amor" con él. Incluso reconoció que entre ellos bromean con la situación y comentan que la gente se jacta de 'juntarse' con alguien de su edad, y aun así "cortan a las dos semanas". Es por ello que consideran que la edad es sólo un número y que no define qué tan buena o mala es una relación.

Me encanta algo que Susana dice seguido: ustedes van y se juntan con uno de su edad y cortan a las dos semanas".

Fuente: Tribuna Sonora