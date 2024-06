Salió del clóset: Conductor de 'Ventaneando' confirma relación con hombre 30 años menor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso presentador y actor, que tiene casi tres décadas de carrera en TV Azteca ya que él es conductor original del programa Ventaneando, se apoderó de la atención de la prensa debido a que en una reciente entrevista confesó todos los detalles de su noviazgo. Se trata del controversial Pedro o Pedrito Sola, quien abrió su corazón para brindar información inédita de su pareja, que es 30 años menor que él.

El conductor favorito de Pati Chapoy salió del clóset desde hace años, por ello es que jamás ha ocultado sus preferencias, sin embargo, rara vez comparte con la prensa algún dato sobre su relación sentimental. Lo que se sabía hasta hace algunos días es que el también DJ y economista mexicano lleva 22 años de romance con un hombre al que conoció a inicios de los 2000's, cuando apenas tenía 24 años y el famoso ya era un hombre adulto.

Especulan que él sería el novio de Pedro Sola

Recientemente Sola abrió su corazón con la influencer y exintegrante de Acapulco Shore, Karime Pindter, concediendo una reveladora entrevista para su podcast Karime Kooler. En el episodio, el conductor de 77 años recordó como inició su historia de amor con el hombre que ocupa su corazón: "Y de repente un día de suerte... dice la canción, apareció quién es mi pareja ahora", contó con humor.

Pedrito mencionó que su novio no era residente de la CDMX cuando lo conoció y explicó que pasaron 1 año saliendo solo cuando él podía venir a la capital: "Venía a verme, yo no iba a verlo porque no tenía tiempo y luego me dijo que podía venirse a vivir a México", recordó. Asimismo, el conductor dijo qué lo enamoró de su pareja: "Tipazo, con una cultura enorme, un hombre con una personalidad brutal".

El compañero de Daniel Bisogno mencionó que su pareja le daba "colágeno" pues cuando lo conoció era un jovencito pero resaltó que actualmente ya tiene 46 años. Asimismo, Pedro explicó cuál fue la causa por la que nunca se casó y descartó que esto vaya a suceder con su novio actual: "No nos casamos porque esto de la boda es una cosa muy de ahora. Yo sí creo que las bodas entre personas como nosotros son importantes".

Vi cosas terroríficas en la época del VIH en donde las parejas se morían y llegaba la familia y se apoderaban de todo. Todo mundo era joven y se moría, gente sexualmente activa", añadió.

Fuente: Tribuna