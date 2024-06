"Sigo sin celular": Reportera demanda a Eduardo Yáñez ante FGJ por delito de robo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta no sería la primera vez que Eduardo Yáñez responde de forma agresiva ante medios de comunicación; recordemos cuando abofeteó a un comunicador que lo cuestionaba durante un evento mediático. El famoso tropezó con la misma piedra y ahora se enfrenta a nuevas críticas sobre su violenta actitud. En esta ocasión, la Fiscalía de la Ciudad de México intervendrá en el más reciente escándalo protagonizado por el actor, luego de que la periodista afectada interponga una denuncia en los próximos días.

Paty Cuevas, víctima de un arranque de ira de Yáñez, fue cuestionada sobre el altercado que vivió en la alfombra roja del pasado lunes 24 de junio en el Teatro Coyoacán. Mencionó que a partir de que le arrebató el celular, es momento que aún no se lo ha devuelto, ni ha hecho nada para contactarla para resarcir el daño, ofrecer una compensación por el mal momento o simplemente para pedir disculpas. Es por ello que procederá legalmente contra él, bajo el delito de robo.

El celular yo no lo tengo en mi poder, no sé, el señor Eduardo Yáñez no me ha devuelto mi celular".

Fue en 2017 que Yáñez 'cacheteó' a un periodista

Asimismo, desmintió la versión que él ha brindado a modo de defensa. Incluso señaló la declaración como incongruente, puesto que existen pruebas que la cadena de sucesos de dio de una forma distinta a la que él cuenta. Y es que el hombre de 63 años asegura que reaccionó de esa manera porque alguien estaba detrás de él picándolo constantemente por la espalda, situación que terminó por exasperarlo. En este sentido, Cuevas señaló que todo quedó captado en cámaras. En los videos se observa cómo no hay ninguna persona atrás de Eduardo, sólo había una pared.

Se ve muy claro cuando él me arrebata el celular y lo rompe, nadie estaba atrás de él, nadie lo estaba picando, de hecho, hay una pared atrás de él".

Finalmente, Paty Cuevas adelantó que no será ella quién juzgue las acciones del actor, pues serán las autoridades las encargadas de dar su veredicto y dictar (o no) las sanciones correspondientes. Por su parte, el histrión mantiene su postura de que lo que hizo no fue ninguna agresión. Al contrario, él defiende que se encontraba "sonriente" durante el evento y está en desacuerdo con la forma en la que se la dibujado en distintos titulares noticiosos. Bajo este mismo discurso, alegó que, en todo caso, el había sido el violentado e instó a la conductora a sea flexible a solucionar el hecho "desagradable" entre los dos, sin hacer parte a la Ley.

Pues ya las autoridades determinarán realmente qué es lo que pasó y quién tendrá la razón en este hecho tan desafortunado".

