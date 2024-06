Tragedia en 'Sale el Sol': Querida conductora llora devasta al dar una terrible noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Sale el Sol han escuchado uno de los momentos más trágicos en la vida de la famosa y querida presentadora de TV, Paulina Mercado, pues durante una entrevista en exclusiva para el mencionado matutino, se sinceró y lloró devastada sin poder contenerse, dando una terrible noticia con respecto al peor momento de su vida y la de sus dos hijos.

El matutino de Imagen TV, desde hace unas semanas que han pasado entrevistas con sus actuales presentadores para conocer parte de su vida, que confiesen sus secretos y los momentos que marcaron su existencia, siendo la de Paula la más reciente que exhibieron ante las pantallas de la televisora, en la cual abrió su corazón para contar las experiencias más dolorosas de su vida, como lo fue el separarse del padre de sus hijos.

Mercado desde el momento en que tocó el tema de su separación, señaló que sin duda el tener que decirle a sus dos hijos que iba a separarse de Pablo, su primer y único esposo hasta el momento, destacando que aunque todo el tema del divorcio fue de manera amorosa, aun le duele y cuando piensa en ese día sigue siendo muy doloroso para ella, pues cree que fue mayormente su responsabilidad lo que sucedió con respecto a esta situación y no puede evitar llorar.

Ante este hecho, reconoció que por su parte ella simplemente dió por hecho a su esposo, pensó que siempre iba a estar y que al estar casados ya no importaba nada más, por lo que destacó que siempre que le piden un consejo sobre matrimonio dice: "No se den por sentados y luchen todos los días para su matrimonio", agregando que jamás le desea a nadie la experiencia tan dolorosa de la separación, en especial si hay niños, recordando que miró al cielo y exclamó: "Diosito ayúdame, por favor mándame esa luz, tócame para decir lo correcto".

La actual pareja de Juan Soler recalcó que no hay nada en el mundo que pueda preparar a alguien para un divorcio y menos para decirlo a sus hijos, expresando que tuvo que usar todas sus fuerzas para decírselos, para decirles que ella y su papá necesitaban tomarse un tiempo y meditar por separado, destacando que al decir eso los rostros de sus pequeños fue dolorosa: "Yo me acuerdo perfecto de sus ojitos y de sus caritas, horrible, te lo juro que no se lo deseo a nadie", en especial cuando ambos le suplicaron: "Díganme que no, díganme que no, no podríamos con esto".

Finalmente, reconoció que trataba de hacer de todo para animarlos, incluso se puso a recrear un famoso cuadro, pues quería que se olvidaran de sus tristezas, pues siempre tenían unos ojos que expresaban este sentimiento tan profundamente que la hizo sentirse muy culpable, tanto que ahora entre lágrimas les pidió perdón, expresando que: "Les pediría perdón por ese momento que les hice pasar, me acuerdo perfecto de esa etapa, fotos en los que se ve su tristeza profunda en los ojos... Perdón por no darles la familia que deseaban".

Fuente: Tribuna del Yaqui