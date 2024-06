¿Vas a ir a la Marcha LGBT 2024? Este es el punto de inicio y RUTA que se seguirá en CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Estás pensando en asistir a la Marcha por el orgullo LGBT? Como sabrás, cada año la Ciudad de México se pinta de rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta para recordarle a la sociedad que existen formas de amar más allá de la heterosexual. Al asistir, la comunidad busca reivindicar sus derechos y visibilizarse ante un público que, como sabemos, a menudo reprime a través de la homofobia, transfobia y bifobia.

Si es tu primera vez y no sabes nada de nada, no te preocupes, aquí te compartimos la RUTA y algunos datos extras que tienes que saber para que no te sientas desorientado y vayas listo para disfrutar del evento. Comencemos por lo básico: ¿Cuándo, dónde y a qué hora va a comenzar?

La cita es a partir de las 10:00 de la mañana del próximo sábado 29 de junio. El punto de inicio es el Ángel de la Independencia y la meta es el ya conocido Zócalo capitalino. Si bien la concentración de contingentes inicia desde temprano, el banderazo de salida se da dos horas más tarde, en punto de las 12:00 del día.

Es importante que sepas que el recorrido para los civiles se realizará a pie, por lo que si llegas en automóvil, asegúrate de estacionarlo antes. La marcha guarda varias sorpresas, como el desfile de carros alegóricos y la presentación de músicos y figuras del espectáculo como Kimberly 'La Más Preciosa', Lucía Méndez, Raymix, Myriam Montemayor, Ale Zaid, Grace Guillén, Inventadas, Britany Esparza y muchos más.

¿Cuál es la RUTA?

Ángel de la Independencia

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje central

Calle 5 de Mayo

Zócalo capitalino

Otra cosa que debes tener en cuenta es la organización en la que se marchará. Se le dará prioridad a:

Organizaciones que trabajan y/o dan seguimiento a casos de asesinatos, desaparición y discursos de odio Población con discapacidad Población Trans y no binaria Contingente de organizaciones de la sociedad civil Contingente de Estados de la República Mexicana Contingentes estudiantiles Contingentes artísticos y de entretenimiento Contingentes de sindicatos Contingentes de organizaciones políticas Sociedad civil en general Contingente de empresas a pie

Acomodo de los asistentes a la marcha

¿Ya estás listo para bailar, convivir y deleitar la vista con las preciosas vestimentas que seguramente habrá?

