¿Ya se casó con Ángela Aguilar? Christian Nodal publica fotografía que lo confirmaría

Ciudad de México.- Mucho se ha rumoreado acerca de un matrimonio en secreto entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. El tema había sido relegado a segundo plano luego de que la tía de la cantante desmintiera tales especulaciones, sin embargo, las sospechas volvieron a revivir gracias a una fotografía que publicó el sonorense en sus historias de Instagram hace un par de horas y que tiene todos los elementos para pensar que los artistas ya se casaron.

La incendiaria imagen los muestra en una posa muy acaramelada, pero lo que llamó la atención es que el par luce trajes nupciales. Si bien la toma está un poco borrosa, se alcanza a percibir que el intérprete de Adiós Amor viste un esmoquin negro y una camisa blanca, en tanto que la figura de la hija de Pepe Aguilar destaca al estar cubierta por un vestido blanco con manga larga y cuello alto.

La pareja sorprendió al vestir atuendos nupciales

Para que no quepa ninguna duda, el par llevaba sobre el dedo anular lo que parecen ser argollas brillantes. Todas estas pistas dieron al público las herramientas suficientes para completar el rompecabezas y asumir que ahora la pareja es marido y mujer. Esta sería la segunda vez que se dice que los famosos dieron el siguiente paso en su relación que a pesar de tener poco tiempo de haber iniciado, ha avanzado a una velocidad que a más de uno han dejado sin palabras.

La primera vez que este 'chisme' tomó fuerza fue cuando la periodista Maxine Woodside contó en su programa de radio que la pareja ya se había dado el "sí, acepto" en Italia. Incluso se dijo que la ceremonia contó con la presencia de Pepe Aguilar, quien habría consentido la relación bajo la condición de que llegaran al altar, para evitar que Nodal "botara" a su hija al igual que lo hizo con Cazzu y Belinda en el pasado.

Entonces por eso Pepe no está enojado, le ha de haber dicho 'te la vas a llevar, pero casados, nada de que hay me la llevo y al ratito la boto, no igual que a las otras no'".