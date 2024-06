Atacan con crueles mensajes a Mar de Regil por felicitar a Fer Schoenwald: "No es tu papá"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mar de Regil ha tenido que atravesar distintas polémicas a lo largo de su vida, como cuando puso en venta sus cuadros artísticos y la mayoría se burló de sus pinturas y el precio al que los ofrecía. Un nuevo escándalo llegó a ella por el simple motivo de enviar una felicitación de cumpleaños.

En el carrete de fotos tanto Mar como Fer Schoenwald se ven muy felices y unidos. En la primera se les ve compartiendo una cena y en la segunda se les ve disfrutando de una tarde en la alberca juntos. Finalmente, en la tercera aparecen caminando tomados de la mano. No obstante, los internautas parecen no aprobar nada de lo que la influencer hace y en esta ocasión se abalanzaron hacia ella con fuertes comentarios luego de que ella publicara un emotivo mensaje a Schoenwald, pareja de su madre Bárbara de Regil, y a quien considera su padre.

La joven escribió: "Te amo con todo todo mi corazón, papi" y dicho comentario bastó para encender las redes. Los seguidores no titubearon en mostrar su inconformidad hacia el texto de Mar. Varios le recordaron que no tiene derecho de llamarlo papá, dado que no es su padre biológico. "Ese wey no es tu papá", "No es tu papá, ridícula", fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la creadora de contenidos.

Algunos defendieron a Mar de Regil de los comentarios desagradables

Pero no todo fue negativo, hubo quienes mostraron empatía hacia la situación y brindaron una postura mucho más amable que defendió que "padre no es el que engendra, sino el que cría y ama". Aseguraron que sí es su padre porque se ganó ese "puesto" a partir de que decidió cuidarla desde pequeña. Algunos incluso mencionaron que encontraban cierto parecido físico entre ambos.

En la sección de comentarios también se leen textos molestos hacia la falta de tacto de algunas personas. Y reconocieron que nadie tiene derecho a dañar a las figuras del espectáculo por el simple hecho de que su vida es pública. Por su parte, Schoenwald ignoró cualquier ataque y respondió con mucho cariño a la publicación: "Te amo más, mi Martz".

¿Qué ganan echándole sal a la herida en un tema que quizá le duela? Es una niña que ni conocen y ni los conoce… por muy vida pública no tenemos el derecho a dañar sus emociones". ¿Por qué opinan si no saben el es el papá de mar porque está con ella desde chiquita y se casó con su mamá bárbara de Regil?" Padre no es el que engendra si él la ve como una hija y le da lo que necesita, es su papá"

¿Que fue del padre biológico de Mar?

La protagonista de la exitosa serie Rosario Tijeras se convirtió en madre soltera a los 17 años y en algunas entrevistas ha declarado que el padre biológico de su hija le pidió que no la tuviera cuando se enteró de que estaba embarazada. Sin dar más explicaciones, el hombre desapareció sin siquiera conocer a Mar.

Fuente: Tribuna Sonora