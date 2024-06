Filtran que el Príncipe Harry estaría devastado por no poder reunirse con Kate Middleton

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- A comienzos de este año, el escándalo comenzó a resonar alrededor de la Familia Real Británica, debido a la abrupta desaparición de la Princesa de Gales, Kate Middleton, cuya última aparición fue en las fiestas decembrinas. A raíz de ello se supo que la nuera del Rey Carlos III fue diagnosticada con cáncer, lo que provocó que la gente se viera alertada, puesto la esposa de William es uno de los miembros más queridos de la corona.

Como era de esperarse, casi de inmediato el público giro su atención hacía el Príncipe Harry, quien desde el año 2020 se divorcio de su familia debido a que consideró que requería mayor privacidad, así como también temía que los medios lo acosaran a él y a su esposa, Meghan Markle, de la misma manera que lo hicieron hace años con su madre, la Princesa Diana. Desde entonces, el duque de Sussex se ha reunido en contadas ocasiones con su familia.

Príncipe Harry querría acercarse a Kate Middleton

Créditos: Internet

Ahora, que ocurrió todo el tema de Kate Middleton, Harry y Meghan casi no han hablado al respecto, pero fuentes cercanas a la realeza informaron para la revista Closer que estaría “desconsolado y confundido” porque le gustaría poder tener un acercamiento con su cuñada, pero no logra hacerlo. Según se dice, Harry pudo ver las fotografías de Middleton en el evento de Trooping the Colour que ocurrió recientemente.

Según cuentan, la primera impresión del pelirrojo al ver a su cuñada en las fotografías fue “emoción y molestia”, también descubrió que le gustaría tener contacto con ella y le habría encantado ir al mencionado evento solo para felicitarla y apoyarla, puesto considera que, dada a su condición, ese día debió haber sido especialmente duro. Sin embargo, ni él ni Meghan Markle fueron requeridos en la ceremonia, por lo que no pudo reunirse con Kate.

El informante indicó que Harry se encontraría orgulloso de su cuñada por la entereza que ha mostrado tener en los últimos meses, pero esto no quita del medio que lo duro que resulta para él no poder estar con ella en medio de esta crisis: “Lo alienta, obviamente, (Kate) tiene muy buenos médicos y parece estar sana y de buen humor. Pero el hecho de que no pueda vincularse personalmente con su amada cuñada es una patada en el estómago y algo con lo que le resulta increíblemente difícil vivir”, sentenció.

Fuentes: Tribuna