Jordi Martin rompe el silencio tras recibir sentencia por presunto acoso a Clara Chía

Barcelona, España.- El drama de la separación de Shakira y Gerard Piqué fue como una especie de efecto mariposa que culminó con la sentencia del paparazzi Jordi Martín, quien fue condenado a pasar 1 año y 6 meses en prisión, por el delito de acoso y lesiones cometidas en agravio a Clara Chía, actual pareja del exjugador de Barcelona. Como todos sabrán, desde que todo el escándalo de la colombiana se desató el periodista ha estado sumamente presente en todo el caso.

De hecho, Jordi Martín fue el primero en hablar sobre el tema de la infidelidad de Gerard hacia Shakira, así como también filtró la identidad de Clara Chía a los medios. Por otro lado, llegaron a filtrarse varios videos de él persiguiendo a la pareja en un vehículo, lo que a la larga desató la molestia de la modelo de Kosmos, quien acudió a levantar una orden de restricción en contra del periodista, pero no es solo eso, sino que también lo denunció por acoso.

Jordi Martín fue quien reveló la relación de Gerard Piqué y Clara Chía

Recientemente, te informamos en TRIBUNA que Jordi Martín perdió el juicio y fue sentenciado como culpable por acosar la novia de Gerard Piqué, es bajo este contexto que el comunicador rompió el silencio y reveló que apelaría el caso, pero lo haría en Madrid, resaltando que en dicho tribunal, el jugador no cuenta con influencias: “Voy a apelar, voy a ir al Tribunal Supremo de Madrid, donde Piqué no tiene esos lazos, y entiendo que yo voy a quedar absuelto, porque yo al final defiendo mi trabajo, pero estoy seguro que no voy a pisar la cárcel”, señaló para el programa Lo sé todo, Colombia.

Cabe señalar que la sentencia de Martín no solo compete a su libertad, puesto también tendrá que pagar cerca de 13 mil euros (alrededor de 256 mil pesos mexicanos) como una especie de indemnización, al tiene prohibido acercarse a Clara Chía por cerca de 1 año y medio, por ello mismo, el famoso periodista se siente indignado, puesto considera que se trata de una ofensa directamente a su labor como periodista.

Mientras todo esto ocurre, Shakira se encuentra rearmando su vida en Miami, Estados Unidos, sitio donde eligió vivir en compañía de sus hijos, Sasha y Milan, incluso la estrella de la música latina ha compartido diversos videos en donde se le ve apoyando el talento en la música de sus hijos, al grado en el que éstos ya aparecieron cantando el tema Acróstico, en el nuevo disco de la intérprete de Music Sessions Vol. 53 con Bizarrap.

