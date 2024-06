Juan Osorio confirma si despedirá a Irina Baeva de 'Aventurera' y manda callar a Niurka

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la última semana no se ha dejado de hablar acerca del debut de Irina Baeva como la nueva protagonista de Aventurera, y en su mayoría ha estado recibiendo comentarios negativos por parte del público y también de algunas personalidades. Recientemente el productor de esta obra, Juan Osorio, rompió el silencio y salió en defensa de la nueva intérprete de 'Elena Tejero' y envió un contundente mensaje a su ex, Niurka Marcos.

Ayer jueves 27 de junio, el creador de novelas de Televisa recibió a los medios en el teatro donde se realiza esta puesta en escena y decidió ponerle un alto a su famosa exesposa, quien fue una de las mayores críticas del debut de Irina en Aventurera. Juan no dudó en señalar que la madre de su hijo Emilio tuvo sus primeras oportunidades en México gracias a él y le pidió que no mezcle su problema personal con su trabajo.

Lo que no le voy a permitir es que critique mi trabajo, conmigo que se metan lo que quiera, pero que a mi trabajo lo respete y a mis actores que los respete porque merecen todo el respeto".

Luego de que Niurka señalara que Osorio no era el Rey Midas del espectáculo, Osorio puntualizó: "Así como ella llegó un día y tuve que tocar puertas, yo toqué las puertas por ella y le di la oportunidad, entonces, que no se me olvide", expresó el productor. Visiblemente molesto por los comentarios de la vedette cubana y algunos internautas hacia su proyecto y la prometida de Gabriel Soto, Juan manifestó que muchos de los que están atacando la obra, no tienen ninguna autoridad para hacerlo.

Ahí está riéndose, o sea, ¿qué es eso?, tuvo que salir la señora Irina a hacer Aventurera para que abra la boca y hablan y ni siquiera son los periodistas reconocidos que están aquí metidos en el escenario, metidos en el en el lugar para criticarlo", declaró.

Además, Osorio subrayó que este tipo de comentarios no lo hacen dudar sobre su calidad como productor y que, pese a los señalamientos, él continuará con la puesta en escena. "Si voy a hacerle caso a cada uno de ustedes, tengo que cambiar de obra, me tengo que poner mi casa a chillar, no, no, para nada, no va a pasar eso. Entonces hago la obra que yo quiero, con mi equipo que yo quiero, la afrontamos como yo quiero, y que venga quien quiera".

Brindándole total respaldo a Baeva en este proyecto musical que con éxito produjo Carmen Salinas (qepd) por años, Osorio mencionó que no piensa en cambiar de actriz para complacer a los haters: "Tenemos un contrato, no creo que sea momento de bajarse ni ella ni yo. No es larga temporada, es corta, pero la vamos a cumplir. No voy a quitar el apoyo a Irina", explicó.

Fuente: Tribuna