Kendall Jenner y Bad Bunny reservan el Museo del Louvre para una cita romántica

Comparta este artículo

París, Francia.- Los problemas quedaron atrás y ahora Bad Bunny y Kendall Jenner no temen mostrar que han solucionado sus diferencias. Durante la Semana de la Moda en París, el cantante y la modelo hicieron un espacio en sus apretadas agendas para disfrutar juntos de una romántica velada en el Museo del Louvre.

El evento tuvo lugar el pasado lunes 24 de junio. Poco después, la influencer de 28 años compartió varias imágenes que mostraban algunos de los lugares más emblemáticos del museo. Según informa Page Six, parece ser que la pareja reservó el museo parisino para tener una cita privada, lejos de las multitudes, lo que les permitió disfrutar de una vista exclusiva de las obras.

El Museo del Louvre es uno de los principales atractivos turísticos en París

Kendall Jenner no dudó en publicar fotografías de la romántica experiencia en Instagram. En dos fotografías se le veía con un conjunto negro, descalza, frente a obras destacadas como la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci y Las Bodas de Caná de Paolo Veronese. Por otra parte, Bad Bunny optó por ser más discreto y no ha subido ninguna foto, pero es un hecho que asistieron juntos, pues el personal del recinto le confirmó a medios de comunicación que ambos estuvieron paseando por el lugar.

Pero las sorpresas no acaban ahí. Este encuentro no fue el único durante su estancia en París; a lo largo de la semana de la alta costura, los famosos fueron vistos en múltiples ocasiones, como en el restaurante Loulou, donde llamó la atención que Jenner llevaba un ramo de flores. El 23 de junio compartieron otro momento en el restaurante Ferdi.

¿Por qué rompieron?

Fue en diciembre cuando la pareja le rompió el corazón a sus fans al anunciar el fin de la relación que se extendió por 10 meses. Si bien ellos nunca dieron declaraciones sobre el motivo que los llevó a cerrar el ciclo, una fuente cercana a ellos confirmó a la revista People, que terminaron por mutuo acuerdo al notar que su noviazgo se había enfriado porque ya casi no disponían de tiempo libre para pasarlo juntos. Además, este mismo testigo indicó que ambos eran conscientes de que su romance no era "para siempre" y que, aún eran muy jóvenes, no estaban listos para comprometerse a largo plazo.

Fuente: Tribuna Sonora