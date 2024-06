Marco Antonio Regil explota contra comentarios a pérdida de peso: "Da coraje"

Ciudad de México.- En redes sociales la comunidad virtual se siente, en muchas ocasiones, con la libertad de emitir juicios, en su mayoría negativos, hacia los cuerpos de los demás sin tomar en consideración que del otro lado de la pantalla hay alguien que siente y se puede ver perjudicado por las constantes críticas. Fue de este filtro en Internet del que se aprovecharon los seguidores de Marco Antonio Regil para opinar sobre su más reciente cambio físico.

El conductor de televisión se dejó ver en sus plataformas más delgado de lo usual, lo que despertó enseguida censuras hacia su nuevo aspecto. Quizás muchos creen que al ser famosos, ya están acostumbrados a lidiar con este tipo de situaciones difíciles, sin embargo, esto no es una regla. Regil se sinceró ante medios de comunicación que lo abordaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México y confesó que fue un momento sumamente complicado de sobrellevar.

Si bien algunos internautas expresaron genuina preocupación por él y le preguntaron si se encontraba bien de estado de salud, otros se volcaron en comentarios desagradables. La estrella reconoció que le costó trabajo esquivar esta avalancha de insultos, pero ahora que ha podido superar la mala experiencia ha aprendido a reírse de lo que pasó.

Ahorita me río, pero no me dio risa, me llamó mi familia, me llamaron amigos, me llamó mi familia ya me vieron en persona y estamos bien. Me río ahorita, pero en su momento si te da coraje, porque son mentiras", expresó Regil.