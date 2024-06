Olga Breeskin muy triste por "ola de sangre" que ha corrido contra Irina Baeva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La bailarina Olga Breeskin aceptó ante medios de comunicación estar muy "apachurrada" por lo que ella llamó "ola de sangre" en contra de su compañera Irina Baeva, quien recientemente ha sido blanco de duras críticas por su desempeño en el estreno de la obra de teatro Aventurera en el Salón Los Ángeles.

La violinista se autodenominó una "mujer de amor", por lo cual los comentarios desagradables hacia la nueva vedette le han calado en lo más hondo de su corazón. Lamentó la reacción de los medios de comunicación y famosos, de quienes opinó que les hacía falta más tacto al hablar del "prójimo".

Mientras varios personajes (como Niurka y Gustavo Adolfo Infante) han menospreciado el esfuerzo de la actriz y la han castigado con sus juicios por no saber bailar, Breeskin es una de las pocas personas que ha alzado la voz para defenderla. Contó ante cámaras y micrófonos que gracias a los ensayos se ha podido dar cuenta de que Baeva es un ser "calidísimo y precioso".

Para Breeskin, Baeva merece una oportunidad y que si bien tiene errores, estos podrían corregirse, tal como ella lo hizo en su momento. Recordó que cuando recibió el título de 'La Vedette de México', solía tener muchas equivocaciones. "También me tropezaba, también me tambaleaba y se me iba la patita" dijo, y a pesar de todos estos descuidos, nunca la "crucificaron", gesto que agradeció y recomendó replicar esta actitud benévola con el nuevo rostro de 'Elena Tejero'.

Seamos un poquito más compasivos", rogó.

Por otra parte, fue cuestionada por el motivo que la llevó a aceptar el papel de proxeneta que realiza en la puesta en escena. Sobre el tema respondió que en el pasado fue esclava y comprada por varios proxenetas, por lo cual considera que tiene rabia acumulada que desea drenar sobre el escenario. Invitó a todos a ser testigos de su interpretación que en conjunto con la de Baeva "sacan chispas". Más tarde, una de las reporteras le preguntó si no se le había ocurrido darle consejos para pulir las habilidades de Baeva, a lo que contestó que si no se le piden sugerencias, ella no tiene por qué entrometerse.

Esta sería la segunda vez que Breeskin pide compasión para la actriz rusa que ha tenido que lidiar con el desprecio del público en los últimos días.

Breeskin volvió a 'Aventurera' bajo el papel de 'Rosaura'

