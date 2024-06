Pierrot advierte que la nueva temporada de 'Bleach' viene con capítulos que no son del manga

Comparta este artículo

Tokio, Japón.- Durante esta temporada de anime hubo un tremendo escándalo con uno de los animes más queridos de los últimos años y el cual se había mantenido lo más lejos de la polémica posible. Se trata de Kimetsu no Yaiba, el cual fue duramente criticado por los fanáticos debido a que la gente consideró que Ufotable se había excedido con la cantidad de relleno que incluyeron en el arco del Entrenamiento de los Hashira.

En medio de esta supuesta crisis por las adiciones de escenas extra en el anime, la casa productora de Pierrot anunció que esta nueva temporada de Bleach tendría escenas e incluso capítulos adicionales y nunca antes vistos en el manga; si bien, esta podría ser la definición exacta de ‘relleno’, la realidad es que las cosas no son así, puesto el compositor de la serie Masaki Hiramatsu, junto con el director Hikaru Murata y el productor Yoshiko Tominaga revelaron que la apuesta era distinta.

Bleach añadirá escenas extras al anime

Como es bien sabido, el relleno son capítulos o fragmentos de episodios que no pertenecen a la historia oficial, un ejemplo de ello es lo visto con Naruto Shipuden, la cual cuenta con una gran cantidad de episodios que suelen contradecir a los del manga. En el caso de Bleach esto no sería así puesto Pierrot se está apoyando con escenas aprobadas por Tite Kubo, las cuales tienen el fin de expandir el universo de Bleach.

Según lo dicho por los empresarios, Pierrot está buscando complementar algunas ideas que no terminaron de concretarse del todo en el manga y con la adición de estas nuevas escenas podrían ayudar a que la historia sea más fácil de digerir para la audiencia. Y es que, en la obra original existen conceptos que no terminan de explicarse del todo, cosa que el propio Tite Kubo intentó corregir con el lanzamiento de novelas ligeras, pero no terminaron de satisfacer del todo a los fans.

Es bajo este concepto que Pierrot está buscando que los seguidores obtengan esa historia que han estado esperando desde hace tantos años y por fin darle un cierre digno a la historia de ‘Kurosaki Ichigo’ y compañía. Cabe señalar que, muchos fieles fans de Bleach esperan que esta saga tenga el éxito suficiente, puesto de ser así, podría abrirse la posibilidad de que el arco del Infierno salga en su versión animada.

