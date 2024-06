Tras 6 años en Televisa, Andrea Escalona queda fuera de 'Hoy' y presentan a su reemplazo

Ciudad de México.- Andrea Escalona es considerada como una de las actrices más controversiales del espectáculo mexicano, ya que constantemente está protagonizando escándalos debido a su forma de ser, la cual no muchas veces agrada a los televidentes. La actriz y cantante se integró a las filas de Televisa desde el año 2018 cuando fue invitada al elenco del programa Hoy, pero desde entonces gran parte del público ha pedido su salida.

Para los haters de Andreita este día ya llegó, debido a que la mañana de este viernes 28 de junio no se presentó a trabajar en el matutino y otra celebridad tomó su lugar, sorprendiendo a todos los televidentes. De momento, ni la propia presentadora ni la productora de Hoy, su tía Andrea Rodríguez Doria, han compartido la razón de su repentina salida, pero algunos creen que tiene qué ver con los recientes pleitos que tuvo.

Como se recordará, hace un par de meses salió a la luz que Andrea había tenido una acalorada discusión con Galilea Montijo, y aunque intentaron desmentir la situación, finalmente ambas admitieron que tuvieron sus diferencias pero aseguraron que ya lo habían solucionado. Mientras que recientemente se dijo que Escalona puso una 'gritoniza' a Tania Rincón, lo cual desmintió afirmando que estaba cansada de que le hicieran mala fama.

No me gusta que me hagan fama ni de conflictiva, ni de ... soy una chava que chambea, amo mi trabajo, hago entrevistas, no quiero tener conflictos", declaró la conductora.