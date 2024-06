Adiós Televisa: Andrea Legarreta habría renunciado a 'Hoy'; esta sería su fecha de salida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna no se puede hablar en el programa Hoy sin pensar Andrea Legarreta, ya que ella es la única conductora del elenco original que se sigue manteniendo al aire luego de 25 años de transmisiones. Lastimosamente, esto podría cambiar muy pronto ya que se reportó que la presentadora de 52 años tendría intenciones de abandonar el matutino más famoso de la televisión mexicana dentro de poco.

Fue el periodista Jorge Carbajal, quien compartió esta inesperada noticia a través de su programa En Shock que se transmite por YouTube. El comunicador afirmó que Andy ya había hablado con los altos mandos de la empresa de San Ángel para hacerles la petición de abandonar Hoy: "Resulta que me cuentan, no es confirmado, pero que Andrea Legarreta ya pidió a la empresa que ella ya quiere hacer otras cosas", contó.

Sobre la causa por la que Legarreta dejaría el proyecto es porque: "Está cansada de lo mismo, lo mismo, quiere dedicarse a otros proyectos, hacer lo que le dé la gana, ya no seguir con el mismo programa, ya no quiere". Carbajal mencionó que debido a la productora de Hoy será despedida a finales de 2024, es que ella pidió lo mismo: "Hizo una propuesta a la empresa de hacer este cambio tan fuerte, (dijo) si me hacen el favor de salirme y hacer otras cosas, entonces lo están analizando".

Andrea Legarreta dejaría 'Hoy' tras 25 años al aire

Carbajal compartió como fecha tentativa que Andrea saldría del matutino a finales de este 2024 e inicios del próximo año: "En el cambio que se espera para 2025 podría irse ya Andrea". Tanto Jorge como su colega Felipe Cruz mencionaron que les parecía triste que Andy tenga planes de salir del programa ya que les parece parte fundamental y además de señalar que la prefieren que por encima de otras conductoras como Galilea Montijo.

A menos de que pongas a alguien que sea muy muy bueno, sería difícil llenar el lugar", mencionó Felipe.

Cabe resaltar que hasta el momento, ni Andrea Legarreta ni los ejecutivos de San Ángel han confirmado esta información, por lo que queda en calidad de especulación. Se espera que dentro de poco alguno salga a hablar al respecto. Durante los últimos días, la ex de Erik Rubín no ha estado en el programa porque al parecer se fue de vacaciones.

¿Estás a favor de que Andrea Legarreta deje el programa luego de casi 26 años al aire?

Mira a partir del minuto 51:00

