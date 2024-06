Aseguran que la frase "fan de su relación" no es de Ángela Aguilar ¡se la achacaron!

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Ángela Aguilar ha sido, desde hace algunas semanas, objeto de una intensa controversia en redes sociales tras confirmarse su relación con Christian Nodal. Desde la ruptura de Nodal con su expareja Cazzu, madre de su hija, muchos acusaron a Aguilar de ser una “rompehogares”. En las últimas horas, una nueva polémica ha surgido en torno a un supuesto comentario de ella en una publicación de Nodal y Cazzu, que muchos han calificado como un montaje.

Todo comenzó cuando se viralizó un comentario en el que supuestamente Ángela escribió “fan de su relación” en una publicación de Nodal y Cazzu. Sin embargo, un post en X (antes Twitter) desmintió esta afirmación, señalando varias inconsistencias.

El comentario ‘Fan de su relación’ de Ángela Aguilar NUNCA existió. Ni su foto de perfil, ni ‘la publicación’, ni las fechas coinciden”, indica el tuit, que rápidamente se ha difundido en la plataforma. El mensaje subraya que el supuesto comentario indicaba haberse publicado hace 79 semanas, sin embargo, la imagen en cuestión era una historia de Instagram de este año. Además, se recortó la imagen para hacerla parecer una publicación permanente en lugar de una historia temporal.

Asimismo, los usuarios detectaron varias inconsistencias en el supuesto comentario. Por ejemplo, la foto de perfil utilizada en el montaje proviene de una captura de pantalla de un video de Premios lo Nuestro del año 2022, una imagen que Ángela Aguilar nunca ha usado como foto de perfil en ninguna de sus redes sociales.

Hicieron memes, burlas y hasta estrategias de mercadotecnia basados en algo que NUNCA pasó. A todos nos gustan los chistes, pero no es justo hacerlo difamando y juzgando a una mujer con base a mentiras”, señaló otra publicación en redes, criticando la creación de memes y burlas basadas en el comentario falso.

Las revelaciones sobre el montaje han generado reacciones mixtas entre los internautas. Muchos han expresado su indignación, asegurando que la imagen pública de Ángela Aguilar fue dañada sin fundamento.

Feliz de no haber participado en esa bola de bullys que aprovecharon una oportunidad donde se sentían avalados para sacar todo lo podrido por dentro”, comentó un usuario con contundencia.

No obstante, otros siguen criticando a la cantante, alegando que la falsedad del comentario no la exime de su supuesta implicación en la ruptura entre Nodal y Cazzu. “Entiendan que aunque le echen aromatizante a la mierda el olor nunca se va, no quieran justificar algo injustificable”, dijo un usuario. “Lo que sí es real es que es una roba maridos”, añadió otro, en referencia a los rumores que circulan.

Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni su equipo han hecho declaraciones al respecto. La falta de pruebas indiscutibles sobre la veracidad de la nueva información ha dejado la polémica en el aire.

La situación subraya el poder y el peligro de los rumores en la era digital, donde una simple publicación puede tener repercusiones significativas en la vida de las personas involucradas. Queda por ver cómo evolucionará esta historia y si Aguilar decidirá finalmente romper el silencio para aclarar los hechos.

