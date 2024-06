Christian Nodal enciende las redes con su nueva canción ¿a qué ex se la dedica?

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Christian Nodal, el talentoso intérprete de Adiós Amor y Ya no somos ni seremos, ha mantenido a sus seguidores al filo de sus asientos con su vida amorosa y su música. Recientemente, Nodal dejó ver en las redes sociales y en sus conciertos lo enamorado que está de su nueva novia, Ángela Aguilar. Sin embargo, esta relación ha generado críticas y rumores que han dominado las tendencias en el Internet.

El pasado 27 de junio, Nodal compartió un adelanto de su próximo sencillo llamado No 100to bien a través de su cuenta de Instagram. El corto clip mostró un fragmento de la canción, y la letra ya generó especulaciones entre los fans sobre a quién podría estar dedicada, y es que en la canción se escucha: “Intentando olvidarte con otras, cuando me tomo 200 copas, buscando el sabor de tu boca”.

Los seguidores rápidamente comenzaron a debatir si la canción está dirigida a su actual pareja, Aguilar, o a su ex, Cazzu, la madre de su hija. Aunque muchos creen que lo más lógico sería que la canción se refiera a la argentina, no obstante, la reciente información que sugiere que el interés entre Nodal y Ángela no es nuevo añade una capa de misterio sobre el verdadero destinatario de esta melodía.

La nueva canción se estrenará el próximo 4 de julio, y los fans están ansiosos por escucharla completa y desentrañar las posibles dedicatorias y significados ocultos en sus letras.

La historia entre Nodal y Ángela Aguilar se remonta a cuando el cantante mantenía una relación sentimental con Belinda. En 2020, Nodal y Ángela colaboraron en la canción Dime cómo quieres. En esa ocasión, Nodal confesó haber pedido permiso a Pepe Aguilar, el padre de Ángela, para realizar el dueto. “Le pedí permiso a Pepe Aguilar obviamente porque cuida mucho la carrera de Ángela y yo le tengo mucho respeto y cariño porque en toda la gira me trataron super bien y me encantó la idea, y me gustó mucho. Yo sí estaba asustado porque pensaba que a lo mejor la canción no era la correcta, la indicada”, señaló Nodal en ese entonces.

La nueva canción promete generar una ola de reacciones y teorías entre los fanáticos de Nodal. Con su lanzamiento, se espera que la conversación sobre su vida amorosa y su música continúe dominando las redes sociales.

Fuente: Tribuna