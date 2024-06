Galilea Montijo revela que apoya a sobrina en su proceso de definir su identidad de género

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Galilea Montijo, una de las figuras más queridas y reconocidas de la televisión mexicana, reafirmó su compromiso con la diversidad y los derechos humanos en una reciente emisión del programa Netas Divinas. La conductora compartió emotivamente el apoyo que da a su sobrina, quien se encuentra en pleno proceso de decidir su identidad de género.

Durante el programa, Montijo habló sobre su postura ante la diversidad y la inclusión, especialmente en el contexto del mes del Orgullo LGBTQ+. La también presentadora de La Casa de los Famosos México fue cuestionada sobre si ha enfrentado momentos complicados relacionados con la orientación sexual dentro de su círculo familiar o de amistades. Sin mencionar el nombre de su sobrina, Montijo expresó su profundo respeto y admiración por la valentía de la joven al defender su orientación sexual.

Galilea Montijo habla sobre la comunidad. Foto: Internet

En mi familia, espero que no esté pasando [momentos difíciles]. Creo que quienes lo sabemos la apoyamos. Mi sobrina, yo la súper apoyo y está en la adolescencia," compartió Montijo, destacando la importancia de una red de apoyo durante la adolescencia, una etapa llena de cambios y desafíos.

Asimismo, la también actriz enfatizó que es crucial que los jóvenes puedan definir y defender su orientación sexual desde una edad temprana. "Si es algo que yo sí aplaudo y respeto muchísimo, esta parte de que lo sepan y lo defiendan chavitas y chavitos," mencionó. Estas palabras subrayan la importancia de brindar apoyo y respeto a aquellos que están explorando y afirmando su identidad.

Hay que decir que las declaraciones de Galilea retumbaron fuertemente en la comunidad LGBTQ+ y fueron recibidas con aplausos. Su postura empática y respetuosa sirve como ejemplo de cómo las figuras públicas y los medios de comunicación pueden influir de buena manera en la percepción social sobre este tipo de temas tan serios. En un país donde aún existen prejuicios y discriminación, voces como la de Montijo son esenciales para fomentar la inclusión y el respeto.

Montijo también reflexionó sobre la importancia de que los jóvenes tengan claridad sobre su orientación sexual y la defiendan desde temprana edad. "Luego se te va la vida, precisamente, por otro lado, en ‘me pasó, me está pasando, seré, no seré’ y que tengas definida tu orientación sexual y la defiendas siendo tan chavito o chavita me parece de aplaudir," agregó.

Fuente: Tribuna