Kevin Costner presenta 'Horizon: An American Saga', su ambiciosa epopeya del viejo Oeste

Los Ángeles, California. - Kevin Costner invirtió 36 años de su vida en perfeccionar Horizon: An American Saga, un proyecto cinematográfico que marca su regreso al género del Viejo Oeste. Esta ambiciosa epopeya, dividida en dos capítulos, no solo es un testimonio de su pasión por la historia estadounidense, sino también una culminación de décadas de esfuerzo y dedicación.

Horizon: An American Saga - Capítulo 1 ya está en los cines, ofreciendo una narrativa profunda que abarca la expansión y colonización del Oeste americano durante la Guerra Civil, entre 1861 y 1865. A través de esta cinta, Costner lleva al público en un viaje emocional por un país dividido, explorando las vidas de familias, amigos y enemigos en su búsqueda de la identidad estadounidense.

Para quien no lo sepa, Costner comenzó este proyecto en 1988 y, a lo largo de los años, ha mantenido su entusiasmo. "Comencé este proyecto en 1988. Ha sido un viaje. Sigo ilusionado. De hecho, cuando no pude hacer la primera entrega, decidí escribir cuatro más, lo cual parece un poco extraño. Incluso eso fue una lucha y le puse a mi hijo el nombre del personaje principal. Simplemente me gustó mucho la historia. No es que sea más importante que cualquier otra película que haya hecho. Simplemente, para mí era importante llevar esta historia al público, si iba a seguir haciendo películas", afirmó el cineasta.

Con un presupuesto de 100 millones de dólares, Costner hipotecó algunas de sus tierras en Santa Bárbara, California, para financiar el proyecto. "Sigo sintiendo amor por mi trabajo, y si eso significa usar mi propio dinero, entonces eso es lo que hago", declaró.

Costner es conocido por su profundo aprecio por la historia estadounidense, y Horizon: An American Saga refleja su meticuloso cuidado por los detalles históricos y narrativos. Sienna Miller, quien interpreta a Frances Krittedge en el filme, destacó la dedicación de Costner: "Kevin es tan apasionado y dulce, y casi infantil en su entusiasmo por el mundo. Hay algo muy entrañable en él. Y es tan inteligente, sabe todo sobre esto. Yo estaba en un set de rodaje, pero también en una especie de clase de historia para entender cómo se conquistó el Oeste de América, la sangre derramada y la brutalidad. Realmente tiene las respuestas a todas estas preguntas. Fue una época fascinante en la historia y tan reciente, es algo extraordinario".

Sam Worthington también elogió la visión de Costner: "Kevin se está forjando su propio camino como director y me gusta trabajar con tipos que toman grandes riesgos. Y creo que eso es lo que se ha propuesto hacer. Definitivamente es su visión y su idea de lo que debe ser un western. Así que es genial estar allí para ayudar".

En esta producción, Miller interpreta a una mujer fuerte y maternal que llega al asentamiento de Horizon en busca de una vida mejor. "No había mucho trasfondo con respecto a mi papel, así que tuve que inventar. Imaginé que mi personaje venía de Massachusetts, tengo hijos. Así que el miedo a perder a un hijo es algo que existe en mi mente, y el amor y la clase de resiliencia que debe tener como personaje para seguir adelante por su hija. Creo que esas fueron las cosas que exploré", comentó Miller.

La producción de la película fue monumental, con Costner y su equipo trabajando arduamente para recrear el entorno y capturar la majestuosidad y dureza del paisaje. Worthington explicó: "El lugar donde estábamos filmando es hermoso, algunas de esas montañas son inmensas, y en verdad empiezas a pensar en las personas que de hecho hicieron esto en realidad. Nosotros solo estamos jugando a disfrazarnos y contando una versión de la historia, pero el viejo Oeste realmente se fundó por personas llevando caravanas de carretas a través de este territorio inexplorado. Así que realmente sientes un poco de empatía por lo que realmente sucedió".

El reparto de Horizon: An American Saga - Capítulo 1 incluye a Jena Malone, Luke Wilson, Ella Hunt, Danny Huston, Owen Crow Shoe, Michael Rooker, Will Patton, Isabelle Fuhrman, Jamie Campbell Bower, Angus Macfadyen, Michael Anganaro, Glynn Turman y Giovanni Ribisi.

La anticipación por esta epopeya histórica es alta, y con Horizon: An American Saga, Kevin Costner espera no solo entretener, sino también educar y emocionar a los espectadores, llevándolos a reflexionar sobre un período crucial en la formación de los Estados Unidos.

Fuente: Tribuna