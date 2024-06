Raquel Bigorra felicita a Daniel Bisogno por presentar a su novio y le envía duro recadito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Raquel Bigorra fue interceptada por la prensa durante su asistencia a la marcha del Orgullo LGBT+ en la CDMX y además de la breve plática que tuvo con los reporteros sobre su apoyo a la comunidad, habló de otras situaciones de polémica como su enemistad con Daniel Bisogno. Luego de que el conductor rechazara todas sus bendiciones y buenos deseos, la también actriz y cantante nuevamente volvió a enviarle un mensaje a quien fuera su compadre.

Cómo se recordará, Daniel y la exconductora de Venga la Alegría tuvieron una excelente relación de amistad cuando se conocieron trabajando en TV Azteca e incluso ella llegó a ser madrina de bautizo de Michaela Bisogno, hija única del presentador. Sin embargo, desde hace varios años su relación se fracturó a raíz de que él la acusó de ventilar su divorcio de Cristina Riva Palacios, en medio de rumores de su gusto por los hombres.

Raquel Bigorra envía nuevo mensaje a Daniel Bisogno

Recientemente, a raíz de que Bisogno estuvo muy grave de salud en épocas recientes, la cubana decidió hacer a un lado su presunta enemistad y le envió un mensaje de apoyo, pero él la rechazó tajantemente. En su encuentro con la prensa durante este sábado, Raquel respondió a esta situación y aseguró que pese a que él no quiere, ella le guarda respeto por todas las experiencias que vinieron juntos.

Cuando los reporteros le comentaron que su compadre ya ha regresado a la vida nocturna y que podría tener una nueva pareja, Raquel respondió: "Ay me encanta, ya me están diciendo ustedes que salió de pachanga, qué bueno, y sé que están muy bien de salud". Asimismo, volvió a nombrar la supuesta brujería que le hizo a su excompadre y mencionó que ahora le deberían de adjudicar su buena salud:

Me da mucho gusto que está contento y está huarachando, para eso es la vida".

Finalmente, Raquel bromeó con la posibilidad de que Bisogno la extrañe, pues asegura que vivieron momentos entrañables juntos. "Yo creo que vivimos algo, cosas muy padres, momentos padres profesionales, yo me quedo con eso, con lo vivido, es una taza que se rompió y ni hablar... creo que hasta que me extrañe". Y cuando le mencionaron una posible reconciliación con el presentador, dijo: "No es para tanto, no, ya lo que fue fue".

