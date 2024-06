Actriz de Televisa estalla contra reporteros por fuerte motivo; pone en su lugar a haters

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz de Televisa y presentadora, Daniela Luján, recientemente brindó una entrevista en la que no pudo evitar estallar contra reporteros que le hicieron insistentes cuestionamientos sobre su vida privada pese a las negativas de su parte, teniendo un fuerte motivo para rechazar estas preguntas, a las que anteriormente ya ha dado explicaciones, poniendo en su lugar a los haters.

Luján actualmente se encuentra en un punto importante de su carrera, pues además de contar con un muy exitoso canal de YouTube, Envinadas, cuenta con su propio programa de comedia junto al reconocido actor y presentador, Ricardo Margaleff, llamado ¿Tú Crees?. Pero, no solo es afortunada en el trabajo, sino que también en el amor, ya que tiene varios años en una estable relación sentimental y está muy cerca de llegar al altar.

Es precisamente por este hecho que un par de reporteros al captarla en evento público se le acercaron para cuestionarle de ambos temas, primero con respecto a cómo es que se siente con este hecho de que habrá más temporadas del programa creado en base a su personaje en Una Familia de 10, a lo que ella se dijo muy contenta, pues no siempre se es seguro una continuidad por muchos factores y ver que se sigue apoyando su proyecto es gratificante y desea que el público tenga lo mejor.

Y como de costumbre, mientras hablaban de sus proyectos profesionales metieron el cuestionamiento sobre una familia, a lo que la actriz de novelas como El Diario de Daniela, trató de mostrarse igual de sonriente y amable, no pudo evitar mostrar un deje de molestia, evitando dar mayores detalles de lo que es su vida privada, aclarando que por el momento ella se encuentra muy bien como está y no piensa en convertirse en madre en un futuro cercano al menos.

Pero ante la insistencia de como mujer que supera los 30 y que está cerca a casarse, la sociedad espera que forme una familia, esta señaló que no es solo un útero, y que mientras ella y su pareja estén en esa misma sintonía no importa lo demás, incluso para expresar lo que piensa de aquellos que la critican en redes sociales, hizo la clásica pose del empoderamiento femenino, dejando en claro que sigue firme y no se basará en el qué dirán.

