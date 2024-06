'Babo' hunde a Belinda y se rehúsa a realizar colaboración con ella; esta es la razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que Belinda terminó su compromiso con Christian Nodal (hace ya más de 2 años), la actriz de origen español se ha dejado ver con una gran cantidad de celebridades, tal es el caso del propio cantante de Thirty Seconds To Mars, Jared Leto, así como también llegó a presumir que mantenía una gran amistad con ‘Babo’ de Cártel de Santa, con quien se esperaba que tuviera una colaboración en su resurgir musical.

Hasta hace varias semanas, se sabía que la cantante de 300 noches y Cactus se encontraba trabajando con ‘Babo’ en una nueva producción que, al final del día nunca logró ver la luz, ¿la razón? La famosa habría traicionado la confianza del rapero, quien se molestó fuertemente con la ojiverde y decidió frenar todo intento de colaboración con ella, pero… ¿qué fue lo que hizo la estrella de Bienvenidos al Edén que hizo enfurecer al artista?

Resulta ser que, recientemente, Belinda grabó un video en el que se le veía mostrando una canción hecha por ‘Babo’, la cual afirmó que le gustaba mucho; sin embargo, sí dejó en claro que filtrar un fragmento del tema musical podría traerle problemas con el rapero y aún así decidió arriesgarse e intentarlo, lo cual derivó en la cancelación del tema en la que ambos estaban trabajando, puesto desde la perspectiva del músico de Cártel de Santa, la actriz de Cómplices al rescate no cumple con su palabra.

“Estoy encontrando una conversación con Babo que espero que no me mate. Babo es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mi me encanta; siempre me está mandando sus ideas él es muy creativo entonces está en el estudio toda la noche y me mandó esta canción. (pone la canción) Pero Babo espero que no enfades de haber enseñado (tu canción)”, declaró Belinda.

Belinda filtra canción de 'Babo'

Créditos: Instagram @chamonic.3

¿Qué dijo ‘Babo’ tras la filtración de su canción?

Como se indicó anteriormente, ‘Babo’ no parecía nada feliz con la indiscreción de la exnovia de Lupillo Rivera, quien despotricó en su contra durante una entrevista, en la que aclaró que había decidido cancelar la colaboración, puesto consideraba que Belinda no era una persona de fiar al no cumplir con su palabra y con el acuerdo de confidencialidad que ambos habían pactado, ya que, ambos habían dicho que tenían que ser discretos con su trabajo.

“Belinda es Belinda, dice muchas cosas Belinda, entonces… hace acuerdos que no cumple. Entonces, no me gustan las personas que no están comprometidas con su palabra y como rompió con el acuerdo de confidencialidad que teníamos de lo que estaba pasando en ese momento, entonces como que dije: ‘No dices que seamos acá, como que… bien discretos y andas ahí spoleando todo y diciendo y haciendo pedazos de mis rolas que… eso se puede prestar para problemas después a la hora de publicar las rolas y así, entonces mejor decidí no trabajar con ella.”

Babo se niega a hacer colaboración con Belinda

Créditos: Instagram @chamonic.3

Dichas declaraciones abrieron un debate en las redes sociales donde se publicó la nota, puesto hay quienes aseguran que Belinda se vio muy poco profesional al filitrar la canción, mientras que otros felicitaron a ‘Babo’ por no “dejarse” y poner en su lugar a la actriz de Aventuras en el tiempo. Y tú, ¿qué piensas?, ¿consideras que la acción de la famosa fue la incorrecta y apoyas a ‘Babo’? O ¿crees que él exageró?

