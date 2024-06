Destrozan a doña Rosa Rivera por "insensible" comentario a Chiquis tras aborto espontáneo

Ciudad de México.- Durante el pasado fin de semana, Chiquis Rivera dio una triste noticia a todos sus seguidores y fans pues comunicó que sufrió un aborto espontáneo, por lo que tuvo que cancelar su concierto en Albuquerque, Estados Unidos de último momento. Aunque la intérprete recibió el apoyo de decenas de personas y miles de fans tras dar la lamentable información, quien no reaccionó igual fue su abuela Rosa Rivera.

En las redes sociales la influencer y experta en espectáculos Chamonic compartió el supuesto mensaje que la madre de Jenni Rivera (qepd) le dejó a la influencer y los internautas la están tachando de "insensible". Y es que lejos de mostrar empatía a Chiquis por este doloroso momento, parecería que está señalando que la joven se lo merece: "Ay chula, cuídate para el próximo embarazo... sorry", habría escrito la señora Rivera.

Cabe resaltar que hasta el momento, no se ha confirmado que el comentario antes mencionado realmente haya sido emitido por doña Rosa. Por otro lado, Pedro Rivera Jr., hermano de la fallecida 'Diva de la banda', ya rompió el silencio luego de que Chiquis informara que perdió su bebé a las 7 semanas de embarazo y brindó sus primeras declaraciones en exclusiva a reporteros del programa ¡Siéntese quien pueda!.

Es muy, muy triste, me escribió Jacqie y me dijo 'gracias por el gran mensaje que le enviaste a Chiquis porque está en un tiempo de dolor, un tiempo difícil'", contó Rivera Jr.

De la misma manera, el pastor confesó que tanto a él como a toda su familia les dolió mucho enterarse de la triste noticia de que Chiquis había sufrido la pérdida de su embarazo. "Y sí queremos que Chiquis tenga su bebé y al perder su bebé no nada más le causó tristeza a ella, sino también a mi corazón", manifestó. Finalmente, el también hermano de Lupillo Rivera aseguró que no estaba enterado que su sobrina estaba embarazada, hasta que se enteró de su lamentable pérdida.

No sabía, no, por eso me sorprendió mirar que esté sufriendo por eso", confesó Pedro.