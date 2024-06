Drama en Televisa: Raúl Araiza lanza contundente amenaza en contra de conductor de 'MAA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa los integrantes como sus espectadores han sido testigos de un intenso drama, debido a que en el más reciente programa de Miembros Al Aire, el famoso actor y presentador de TV, Raúl Araiza, no tuvo reparos al momento de lanzar una contundente amenaza en contra de su reconocido colega y conductor del mencionado programa, Jean Duverger, por este fuerte motivo.

Desde hace varios años que el mencionado programa nocturno que se transmite cada semana por Unicable, y podemos ver a todos sus presentadores hablar sin tapujos de muchos temas que aún conservan un poco de tabú, como la sexualidad, y muchas prácticas de la intimidad entre las parejas. Es precisamente este hecho que hace poco se tocó el tema de los celos con las parejas y ahora a su edad con las hijas.

Ante este hecho, el presentador del programa Hoy y actor, señaló que él ama mucho a sus dos hijas, Fernanda y Camila Araiza, pero que no se considera celoso: "La verdad no fui celoso ni con mis parejas ni con mis hijas, siempre y cuando no hubiera algo mal pedo", a lo que Jean lo interrumpió levemente para recalcarle que a su parecer ambas eran unas chicas muy hermosas: "Por cierto, guapísimas tus hijas. Qué onda que están tan guapas".

Con una risa un poco malvada y viendo directamente ente Araiza y Jean, el reconocido presentador y cómico actor, Paul Stanley, señaló entre bromas que la expresión de su colega sí era como en mal pedo, destacando que: "Esa cara, hasta a mí me dieron celos", por lo que rápidamente el expresentador de Sale el Sol interrumpió a Stanley para señalar que su comentario "fue como de tío" y que estaba siendo malinterpretado por sus colegas.

Pero por su parte, el actor de melodramas como La Desalmada lo vio como si estuviera enloquecido y le dijo: "No era celoso, pero, ¿qué crees?, Ya sé en dónde estacionas tu carro", haciendo reír a los presentes y soltando él mismo una carcajada, haciendo evidente que no lo dijo en mal plan y todo fue en tono de broma, aunque al inicio Jean sí se preocupó un poco pensando en que Araiza se pudo haber enojado.

