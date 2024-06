Eduin Caz de Grupo Firme sufre terrible caída y no se sabe nada de él

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El fin de semana mientras estaba dando un concierto en Miami, Florida, Eduin Caz sufrió una terrible caída. Después del fuerte golpe, el cantante de Grupo Firme tuvo que ser sacado del lugar en silla de ruedas. El famoso compartió un clip del momento en el que pasaron los hechos y las imágenes son fuertes.

Lo cierto es que el vocalista no sale de una para meterse en otra, pues la semana pasada estuvo en medio de la polémica por una broma que le hizo a su cuñado, resulta que este tomó una hielera y se la arrojó a Jonathan Bencomo, quien es el esposo de su hermano Jhonny Caz, también perteneciente a la agrupación.

Eduin Caz sufre fuerte caída. Foto: Internet

En el clip que subió a su cuenta de Instagram se muestra el momento en el que corrió para ir de un lado a otro durante el show cuando de pronto resbaló y cayó, golpeándose en la cara contra el suelo, pues fue tan rápido lo que pasó que no le dio tiempo de meter las manos, luego de la caída, su staff fue a socorrerlo.

Todo parece indicar que el golpe fue tremendo, pues el famoso estuvo varios segundos tirado hasta que al final se recuperó y regresó junto a su grupo para terminar de dar el concierto, no obstante, según Despierta América, Caz tuvo que ser sacado en silla de ruedas porque al parecer le costaba estar de pie.

Hasta ahora, el cantante no ha dicho nada sobre cómo se encuentra, por lo que sus fans están preocupados, pues al ver el video de lo que le pasó se puede observar que la caída fue brusca y seguramente se lastimó. Pese a toda esta situación, Caz tomó la situación de buena manera, ya que en el video que subió, sale un árbitro que dice "penal para el América", lo que hace creer que hubo humor en medio de todo.

Algunos comentarios que le dejaron sus fans, fueron los siguientes: "Que exagerados por Dios", "Wow, pobre muchacho le pasa cada cosa", "Ay Dios que se haga una limpia, ¡¡¡urgente!!!", "Ese piso estaba mojado no había señalización", "La verdad que la borrachera que se tenía no lo ayudó en nada por eso se debe haber caído, los tragos que se daba estaban de película", "¿A qué ahora sale despacito? No se puede joder tanto" y "No le pasó nada el siguió cantando normal y dijo que se había caído en medio del concierto".

