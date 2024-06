Escándalo en caso Héctor Parra: Novio de Daniela Parra acusa a Ginny Hoffman de brujería

Ciudad de México.- El caso de Héctor Parra sigue generando controversia. Daniela Parra, su hija, ha revelado inquietantes sospechas de que alguien le está haciendo brujería. En recientes declaraciones, mencionó haber encontrado tierra de panteón y cáscaras de huevo cerca de su hogar y negocio, elementos que son asociados con prácticas esotéricas. Aunque Daniela no mencionó nombres en su momento, sí envió un mensaje a Ginny Hoffman, la madre de su hermana Alexa.

Desde 2021, Daniela ha apoyado a su padre en su batalla legal contra las acusaciones de corrupción de menores y abuso sexual presentadas por su hermana Alexa, hija de la relación de Héctor Parra con Ginny Hoffman. El actor fue sentenciado a d10 años y medio de prisión por corrupción de menores y, tras apelar sin éxito, recibió una nueva condena de 13 años y 10 meses por abuso sexual. Además, se le ordenó pagar una compensación económica a la parte acusadora. El caso sigue en proceso de apelación.

Ginny Hoffman ha negado las acusaciones de practicar magia oscura en contra de Daniela. "Cuando deseas el mal, se te devuelve", dijo Hoffman. Sin embargo, Diego, el novio de Daniela, ha afirmado públicamente lo contrario. En declaraciones ante los medios, aseguró que la actriz sí le está haciendo brujería a su novia.

Esas acusaciones de que ha hecho esas cosas son ciertas y dice: 'Ay, que no'. Ella y sus pruebas. Ya tranquilícese, señora", comentó Diego, quien también destacó la fortaleza de Daniela ante las adversidades. "La veo más brillante que nunca. Todo esto vino a prenderle fuego y ella despegó", añadió

En una conversación con los medios, Diego expresó que quiere que Daniela y Alexa puedan reconciliarse en algún momento. Aseguró que Alexa es "víctima de su madre" y manifestó su deseo de verlas juntas como hermanas.

Me gustaría verlas a las dos como hermanas, pero lo veo muy difícil. Yo creo que sí va a suceder, pero después de que salga Héctor, después de que Alexa sane sus heridas. Sí se van a reconciliar. Hay amor dentro de ambas. Dani ama a su hermana", explicó

Diego también reveló que Héctor Parra, en su momento, le confesó que estaría dispuesto a perdonar a Alexa pese a todo lo ocurrido. Daniela Parra, en una entrevista con Matilde Obregón, habló sobre su infancia y la relación distante con Ginny Hoffman. Recordó que cuando Hoffman comenzó su relación con su padre, todo parecía normal, pero la situación cambió con el nacimiento de Alexa. Según Daniela, Ginny empezó a excluirla.

Ella era así de 'No quiero que estén las fotos de Daniela en la casa', pero mi papá de 'Pero es mi casa', y ella de 'Esto es un museo de Daniela'. Entonces, mi papá, para no tener problemas, empezó a quitar las fotos. Él entendió y fue poquito a poquito", relató Daniela

También mencionó un incidente específico que ilustra la actitud de Ginny hacia ella.

Hay una historia: dice mi papá que me estaba cargando y que ella le dijo 'Ves cómo me ve con esa mirada retadora', y mi papá de 'Pero tiene cuatro años'. Ahí empezaron los problemas y ya no nos volvimos a ver jamás", explicó Daniela