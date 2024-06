Esta es la nueva versión de 'I Can’t Explain' de David Bowie que redefine a Ziggy Stardust

Comparta este artículo

Inglaterra.- El universo musical de David Bowie continúa revelando tesoros invaluables. Con el lanzamiento próximo del box set titulado Rock 'N' Roll Star!, los admiradores del artista celebran esto. Este set, que saldrá a la venta el 14 de junio, da una visión inédita y profunda a uno de los periodos más creativos y emblemáticos de Bowie: la era Ziggy Stardust. Incluye 29 canciones nunca antes escuchadas, entre demos y grabaciones en vivo, además de 2 libros repletos de material exclusivo.

Uno de los aspectos más destacados de esta colección es una versión inédita de I Can’t Explain, un cover de The Who que David Bowie incluyó en su álbum Pin Ups de 1973. Esta nueva versión, que ya se puede escuchar, fue grabada un año antes de la que se conocía previamente. Durante las sesiones de grabación entre The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972) y Aladdin Sane (1973), Bowie experimentó con este tema y le dio un sonido más cercano a la guitarra pesada característica de The Who y de su propio alter ego, Ziggy Stardust.

De acuerdo con Rolling Stone, esta versión inédita de I Can’t Explain ofrece una visión fresca y dinámica.

"Esta versión de ‘I Can’t Explain’ está más en línea con el sonido de guitarra pesada tanto de The Who como de Ziggy Stardust, galopando a un ritmo más rápido que la versión ralentizada y reforzada con saxofón que Bowie finalmente grabaría en el estudio Château d’Hérouville de Francia y lanzaría en Pin Ups", señala la revista.

El box set Rock 'N' Roll Star! incluye 2 libros que nos adentran a la mente del artista. Uno de los libros es una copia de los cuadernos de Bowie de aquella época, mientras que el otro es un volumen de 112 páginas que esta lleno de notas del artista, fotografías inéditas y más contenido exclusivo.

La era Ziggy Stardust fue un punto importante en la carrera de David Bowie. Temas como Starman, Suffragette City y Rock 'n' Roll Suicide se convirtieron en himnos que definieron una era y convirtieron a Bowie en una leyenda del rock.

La música de Ziggy Stardust se caracteriza por su sonido glam rock y este ha perdurado a lo largo de los años, continuando su legado a través de generaciones. Diamond Dogs, un álbum temáticamente vinculado a la novela 1984 de George Orwell y la visión post-apocalíptica de Bowie, cumple 50 años y sigue siendo relevante.

Fuente: Tribuna