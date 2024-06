Mariana Ochoa abre la puerta a una posible reconciliación con Ari Borovoy

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Durante un encuentro con la prensa previo al concierto de La Sonora Santanera de Carlos Colorado en el Auditorio Nacional, Mariana Ochoa, exintegrante de OV7, se mostró abierta a la posibilidad de una reconciliación con Ari Borovoy. Ochoa, quien interpretó el tema Bésame mucho durante el show, no descartó que en el futuro su antigua agrupación pueda volver a cantar juntos, incluso boleros.

Yo creo que en algún momento, ya cuando las rodillas no nos funcionen, ¿por qué no? Sería padrísimo… el tiempo sana muchas cosas”, comentó Mariana al ser cuestionada sobre la posibilidad de una colaboración futura con sus antiguos compañeros de OV7.

Mariana Ochoa no descarta reconciliación con Ari Borovoy . Foto: Internet

Sobre el documento de confidencialidad firmado por los miembros de la banda, que les impide hablar públicamente sobre los problemas internos que llevaron a su separación, Ochoa recordó que fue Borovoy quien reveló la existencia de este contrato. “Sí, el contrato lo hay, y creo que el primero en decirlo fue el mismo Ari. Estábamos arrancando la gira hace un par de años, y cuando empezaron a preguntar cosas creo que fue el primero que lo sacó a la luz”, subrayó.

La cantante añadió que, aunque el contrato sigue vigente y hay relaciones que no se han podido arreglar completamente, no hay problemas graves pendientes. “Los problemas que hubieron se resolvieron, pero en cuestiones de amistad, sí hay amistades que dejaron de ser”.

Cuando se le cuestionó si esta prohibición tenía una fecha de caducidad, la también presentadora respondió: “Según yo, no prescribe… ahora sí ya lo revisé… y no hay fecha, yo no le encontré una fecha que, hasta tal día, hasta tal hora, según yo no prescribe”.

A pesar de las diferencias actuales, Mariana no descartó la posibilidad de limar asperezas con su examigo en el futuro. Comparó la situación con las tensiones que pueden surgir en cualquier familia o amistad de larga data, subrayando que el tiempo podría ayudar a sanar las heridas. “Nos pasa en las familias, nos pasa con nuestros amigos de toda la vida… ha habido diferencias… como lo hay en este momento, en específico conmigo y con Ari… pero sigue siendo mi familia… espero que en un momento el tiempo sea sabio y veamos que hay cosas mucho más importantes”, apuntaló.

Finalmente, Ochoa dejó claro que siempre ha estado dispuesta a solucionar sus diferencias con Ari, aunque él no haya mostrado la misma disposición durante la gira de despedida del grupo. “Estuvimos dos años cerca, pero cuando alguien no se quiere acercar, o no quiere responder, no lo hace, tiempo al tiempo”, concluyó la artista.

