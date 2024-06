Netflix eleva la apuesta y graba las siguientes temporadas de 'One Piece' en simultáneo

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Cuando Netflix anunció que lanzarían una serie live action de One Piece, la gente pegó el grito en el cielo, puesto recordaron algunos trabajos que la empresa ya había hecho previamente (en cuanto a adaptación de anime a la vida real se refiere) y no resultó nada bien. Tan solo hay que recordar lo ocurrido hace unos años con historias de gran renombre en la industria como Full Metal Alchesmist y Death Note, las cuales fueron abucheadas por los fans.

Dado a que One Piece es una anime de culto que cuenta con una gran cantidad de seguidores debido al gran trabajo que ha hecho su autor, Eiichirou Oda, la gente temía que Netflix no siguiera de manera fiel el proyecto y consideraron que podrían arruinarlo; sin embargo, no tomaron en cuenta lo perfeccionista que el autor de esta obra es, lo que derivó en un trabajo de excelente calidad, tanto en trama como en efectos especiales.

Netflix grabará temporada 2 y 3 de manera simultánea

Sin duda el Live Action de One Piece es una excelente trabajo que ayuda a la gente que no había visto el anime o leído el manga a introducirse en el universo de ‘Luffy’ y compañía de una manera muy similar a la historia original. Es bajo este contexto que Netflix logró recaudar un éxito millonario que no pretende soltar tan fácilmente, sino por el contrario, la empresa de streaming está más comprometida que nunca a hacer una gran adaptación, sin importar lo duro que todo se ponga.

Para muestra de ello, el productor ejecutivo de One Piece, Marty Adelstein, confirmó que grabarán la temporada 2 y 3 de manera simultánea, esto debido a que quieren que el trabajo sea “lo más fiel al material original”, aunque esto signifique añadir un grado superior de complejidad a las grabaciones, así como también un ardua exigencia a los actores, quienes deberán entregarse por completo a este proyecto.

Netflix grabará dos temporadas de 'One Piece' en simultáneo

Sin embargo, si se hace de manera adecuada, la producción podría obtener grandes recompensas, al igual que los propios fanáticos, porque no tendrían que esperar demasiado tiempo entre el estreno de ambas temporadas, mientras que el paso del tiempo no se vería reflejado en los actores, como sí ha ocurrido con otras series, tal es el caso de Stranger Things, donde tendrán que introducir un time-skip en la siguiente temporada para justificar el crecimiento del reparto.

