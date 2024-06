Thalí García exhibe VIDEO en el que amenaza a Telemundo de cancelar 'LCDLF'; así responden

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y reconocida presentadora, Thalí García, recientemente ha dado mucho de que hablar, pues a través de sus redes sociales ha decidido exhibir el video en el que amenaza a los altos mandos de Telemundo con hacer más largo el proceso legal que llevan y hasta cancelarles La Casa de los Famosos All Stars si no le daban lo que merece, por lo cual estos le respondieron contundentemente.

Como se sabe, después de que la reconocida actriz de El Señor de los Cielos, pateó la puerta y escapó de la cuarta temporada del reality show antes mencionado, interpuso una demanda en contra de la empresa por la vía legal, y también los ha denunciado públicamente, señalándolos de haberla drogado, de querer obligarla a tener un romance con Lupillo Rivera y muchos otros atropellos laborales que violan sus derechos.

Y ahora, después de que se acabara el mencionado programa y se anunciara que la quinta temporada será un All Star en el que estarán todas las estrellas de temporadas pasadas, como Maripily Rivera y Alfredo Adame, García ha señalado que no piensa quedarse de brazos cruzados y si no recibía el trato justo, podía llevar su demanda más lejos e impedirles que realicen más temporadas hasta que se termine su litigio.

Esta situación fue expuesta por la propia sonorense a través de su cuneta de Instagram, en la que compartió un video de su reunión vía remota que tuvo con su abogado y algunos representantes de la empresa, en la que muestra el momento en el que le ofrecen 100 mil dólares como compensación a todo lo que mencionó, pero, ella no se mostró convencida y afirmó que tal suma era ofensiva, remarcando que si no llegan a "un acuerdo adecuado", buscará detener las grabaciones del reality.

Según la actriz, este hecho le parece así de insultante, pues ganaba más por una novela y además señaló que son demasiados los agraviantes como para conformarse con ello: "Hay varios incumplimientos por parte de Telemundo de contrataciones anteriores, que empezaron en 2022, pero es a raíz de La Casa de los Famosos, que tenemos las alegaciones que son más graves. Si no hay una negociación, me voy a ir por lo legal en Estados Unidos y en México. Si es necesario, frenarles las grabaciones".

Finalmente, les externó que: "Esta es la última invitación a que lo piensen muy bien", por lo cual los ejecutivos con los que habló, fueron contundentes al expresar que esa fue la suma que a ellos les dieron los del departamento legal, pero que harían una nueva reunión para tratar lo hablado en esa junta: "Entendemos lo que dices. Quien está poniendo esa cantidad no es el área legal, el área legal está trabajando en paralelo con la investigación. Esa fue una cifra que salió de ‘ofrécelo y a ver qué dice’. Yo les paso tu recado".

Fuente: Tribuna del Yaqui