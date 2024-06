¿'Tierra' se rompe? Clovis Nienow aclara en 'Hoy Día' su postura de su romance con Aleska

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- El famoso y reconocido actor mexicano, Clovis Nienow, acaba de emplear su espacio como conductor de Hoy Día para aclarar varios puntos de su vida amorosa que ha sido tema de críticas y de alto interés desde que salió de La Casa de los Famosos, como la postura de su romance con la guapa modelo venezolana, Aleska Génesis, por parte de los integrantes del 'Team Tierra', ¿acaso se rompe la familia por esto?

El nombre de Clovis se ha encontrado en tendencia a lo largo del fin de semana de 1 al 2 de junio, debido a que confirmó que se dio una oportunidad en el amor con la modelo venezolana antes mencionada, ganándose una serie de críticas, en las que afirman que ha perdido la dignidad y hasta varios de sus seguidores en Instagram compartieron un video en el que aparecen dándole dejar de seguir en esa red social.

Una de las cosas que más le criticaron al famoso actor mexicano, fue que supuestamente dejara plantado de último momento a Maripily Rivera, Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez, en una cena de reencuentro del equipo junto a otro excompañeros. Es por este motivo que Nienow ha decidido romper el silencio ante el matutino de Telemundo para dejar en claro que no le está haciendo daño a nadie y por supuesto que siempre va a ser parte de la familia de 'Tierra'.

En el matutino pasaron un par de los videos que circulan de la pareja y Penélope Menchaca le cuestionó sobre esta relación, a lo que Clovis señaló que después de salir de la casa, ambos han podido hablar y aclarar muchas cosas, se están conociendo fuera de esas paredes y han decidido darse esa oportunidad de ver si el amor nace en ambos y llegan a algo, recalcando que no dañan a nadie y que se siente muy triste de que lo juzguen por la persona a la que él quiere y de la que se enamoró.

En cuanto a sus colegas antes mencionados, que tuvieron fuertes problemas con la venezolana las últimas semanas, el exparticipante de Resistiré, señaló que saben de la situación y lo comprenden y apoyan, destacando que los ama, que son su familia y nada de eso cambiará, afirmando que todos ellos sabían que no estaría en esa cena, pues iba a salir con unos primos e invitó a Aleska, que no se trataba de una cuestión de preferir o no, sino que las cosas se han ido dando y se están conociendo afuera, sin presiones de competencia ni nada, por lo que pide respeto.

Fuente: Tribuna del Yaqui